7/11発売・井口裕香3rd写真集タイトルが『cappuccino（カプチーノ）』に決定！セクシーさMAXな写真集内未公開カットも解禁♡

「井口裕香写真集」カバーカットが決定！さらにタイトルが「cappuccino」に決定！

声優・井口裕香の3rd写真集のカバー表紙が確定し、タイトルが『cappuccino（カプチーノ）』に決定した。発売日は2026年7月11日。『とある魔術の禁書目録』シリーズのインデックス役や、『〈物語〉シリーズ』の阿良々木月火役など、数々の人気作に出演する彼女。近年はグラビア界でも各誌の表紙を席巻している。

井口裕香 ©集英社／三宮幹史

本作のために徹底的なボディメイクを行い、グラマラスさと妖艶さがピークに達した2026年。ベトナムと日本の2カ国で撮影を敢行し、大自然からムーディーなホテルまで、様々なシチュエーションで彼女の「今」を多角的に切り取った。“史上最強にグラビアンな声優”による最高傑作に仕上がっている。

【プロフィール】

井口裕香（いぐち・ゆか）

7月11日生まれ 東京都出身

身長157cm

趣味＆特技＝フリートーク、犬の世話、運動

〇2002年に声優デビュー。2007年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』（天海春香役）で初主演を果たした。主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。2013年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。