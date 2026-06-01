女優の上脇結友（３６）が１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、離婚を報告した。

「関係者の皆様 応援してくださっている皆様」と題し、「私事で大変恐縮ではございますが、先日離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。

「今後もお互いに子供を第一に考え、親として良い関係を築いていきたいと思います。気持ちを新たに、人として、母として、役者として精進して参ります」とつづり、「今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

上脇は公式サイトによると、鹿児島県出身。乗馬ライセンス５級、韓国語（ハングル能力検定３級）の資格を持ち、特技は日本舞踊（花柳流８年）。１９９４年、ＴＢＳドラマ「ぽっかぽか」シリーズにて田所あすか役でデビュー。４歳の子役として、演技力が評価され話題になった。

その後はドラマ「若葉のころ」「３年Ｂ組金八先生」「ギャルサー」などに出演。近年では、舞台「花嫁〜娘からの花束〜」、江戸川乱歩没後６０周年記念作品「ＲＡＭＰＯ ＷＯＲＬＤ」、映画「白昼夢」などに出演した。

私生活では２０１７年にＸで「私上脇結友は６月９日に母になりました。予てよりお付き合いさせて頂いていた田中康寛さんと結婚し、元気な男の子が産まれました。御報告が遅くなり申し訳ありません。母として、役者として益々精進して参ります。今後とも応援して頂けますと幸いです」と明かしていた。

５月２７日には自身のインスタグラムで「暑くなってきましたねぇ…」と撮影した近影を公開していた。