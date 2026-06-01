歌手の華原朋美（５１）がプライベートショットを披露した。

１日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＬＥＧＯランド名古屋に３日間お泊まり＆遊びまくりをしてきました ずっとずっと約束してたのに連れて行けなかったからこの３日間は最高に楽しかったです」と親子で有名テーマパークを訪れたことを報告。

「また来週もどこかに遊びに連れて行きたいなと思っちゃうくらい週末を楽しんできました」と息子との親子ショットをアップし、「沢山の思い出をもっともっと作りたいなって思います 可愛くて仕方ない」と思いを記した。

昨年１２月に病気で手術していたことを告白した華原。この投稿にはフォロワーから「朋ちゃん幸せそうで本当に嬉しい！」「大きくなったね！」「朋ちゃん、キレイ」「朋ちゃん 素敵な表情です〜」「朋ちゃん可愛ーい」「朋ちゃん元気になって良かったー」などの声が寄せられている。

華原は５月１日に、８月３０日から全国ツアー「♡Ｆａｎｔａｓｔｉｃ ｓｏｎｇｓ♡」を行うことを発表。また「３０周年記念コンサートが終わってから、個人的に病気が見つかり１２月の仕事を終えて入院して４時間以上にも及ぶ手術を受けました」と公表した。