台風6号は暴風域を伴い沖縄本島地方に接近しています。まもなく台風の暴風域に入るとみられる那覇市から中継です。

那覇市にあります琉球放送の玄関前から中継でお伝えします。

台風の接近に伴い、きょう午前6時ごろまでに宮古島地方と沖縄本島地方全域に暴風警報が発表されました。那覇市は、まもなく台風の暴風域に入るとみられ、雨・風ともに強さを増しています。

沖縄本島地方では雨風が強まっており、本島南部の海岸には大きな波が押し寄せ、激しい白波が立っています。街中では街路樹が大きく揺れ、普段は観光客などで賑わう国際通りも閑散としています。

沖縄本島の路線バスや都市モノレールも始発から終日運休となっているほか、沖縄県内の多くの学校が休校となり、商業施設も終日閉館になるなど生活にも大きな影響が出ています。

台風は今夜からあすにかけて沖縄本島地方に最も接近する見込みです。

沖縄気象台は、沖縄本島では24時間に250ミリの降水量が予想され、レベル4の土砂災害危険警報を発表する可能性があるとしていて、厳重な警戒が必要です。