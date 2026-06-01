【きょうから】リンツ初のチョコミントソーダ登場 味の変化を楽しむ夏限定フロート
リンツが、夏限定ドリンク「チョコミント ソーダフロート」の販売をきょう1日から全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェ、アウトレット店で開始した。リンツ初となるミントソーダドリンクで、“すくう・溶かす・混ぜる”という3つの楽しみ方を取り入れた新感覚のチョコミント体験を提案する。
【画像】ゴディバにタリーズ…今飲める新作＆話題のチョコミントまとめ
今回登場する「チョコミント ソーダフロート」は、夏の暑さを吹き飛ばす爽快感と、チョコレートブランドならではの濃厚な満足感を組み合わせた商品だ。爽やかなミントソーダの上に、ホワイトとショコラがなめらかに溶け合うクレマジェラータを重ね、ミントの清涼感とチョコレートのコクが一体となった味わいに仕上げた。
特徴は、飲み進めるほど変化する味わいだ。クレマジェラータを少しずつ溶かしながら楽しむことで、異なる表情が生まれるという。すくえばチョコレートの濃厚な余韻が際立ち、ミントソーダと合わせれば爽快感が広がる。さらに全体を混ぜることで、軽やかなチョコミントソーダへと変化していく。
ひと口目には、炭酸の刺激とクレマジェラータのなめらかな口当たりが重なり、涼やかなコントラストを演出する。トップには軽い食感のパールクラッカンをトッピングし、カップ内側にはチョコレートソースのドリップを施した。見た目にも華やかな1杯となっている。
リンツは今回の商品について、チョコミントを夏らしく爽快に楽しめる新提案として展開。「これまでにない新しいチョコミント体験」をテーマに掲げる。ミントの清涼感とチョコレートのコクを最大限引き出すため、アイスドリンク限定で提供する。
商品概要は以下の通り。
・商品名：チョコミント ソーダフロート
・価格：798円（税込）
・販売期間：6月1日〜8月31日
・販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェ、アウトレット店
※ルミネ立川店は対象外
※なくなり次第終了
【画像】ゴディバにタリーズ…今飲める新作＆話題のチョコミントまとめ
今回登場する「チョコミント ソーダフロート」は、夏の暑さを吹き飛ばす爽快感と、チョコレートブランドならではの濃厚な満足感を組み合わせた商品だ。爽やかなミントソーダの上に、ホワイトとショコラがなめらかに溶け合うクレマジェラータを重ね、ミントの清涼感とチョコレートのコクが一体となった味わいに仕上げた。
ひと口目には、炭酸の刺激とクレマジェラータのなめらかな口当たりが重なり、涼やかなコントラストを演出する。トップには軽い食感のパールクラッカンをトッピングし、カップ内側にはチョコレートソースのドリップを施した。見た目にも華やかな1杯となっている。
リンツは今回の商品について、チョコミントを夏らしく爽快に楽しめる新提案として展開。「これまでにない新しいチョコミント体験」をテーマに掲げる。ミントの清涼感とチョコレートのコクを最大限引き出すため、アイスドリンク限定で提供する。
商品概要は以下の通り。
・商品名：チョコミント ソーダフロート
・価格：798円（税込）
・販売期間：6月1日〜8月31日
・販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェ、アウトレット店
※ルミネ立川店は対象外
※なくなり次第終了