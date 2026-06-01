俳優の保田泰志さん（51）が5月31日、自身の公式Xにてすい臓がんステージ4の診断を受けていたことを公表しました。



【写真を見る】【 保田泰志（51） 】 すい臓がんステージ4を公表 「余命宣告」から 抗がん剤治療で「腫瘍が縮小及び肝臓への転移が消失し、今年3月に手術」 ドラマ『アンチヒーロー』『孤独のグルメ』等出演





保田さんは「昨年5月に膵臓癌（すいぞうがん）のステージ4と診断され、余命宣告を受けておりました」と投稿。







続けて「手術不可にて抗がん剤による治療を続けておりましたが、幸い奏効しまして腫瘍が縮小及び肝臓への転移が消失し、今年3月に手術を行いました」と明かし、現在は再発防止に向け、抗がん剤治療を再開しているとのことです。







また、「膵臓癌（すいぞうがん）のステージ4は、5年生存率が1桁となかなか厳しい状況ではあります」と率直に伝えています。

その上で「気持ちは負けずにこれからも日々を大切に重ねて、必ず乗り越えて克服します」と力強いコメントを残しました。







投稿の最後には「いつも支えてくださる皆様に心から感謝しております。俳優業も一層精進してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と、ファンや関係者への感謝の言葉も添えられています。







この投稿に「頑張ってください！陰ながら応援させていただきます...！」「マジで凄い すい臓がん患者の希望になってくれ」「保田さんのペースで乗り越えられるよう祈っています！！」「素晴らしいご報告ありがとうございます とっても勇気出ました」などの声が寄せられています。







【 保田泰志さん プロフィール 】

生年月日・出身：1975年3月17日 / 東京都

身長：187cm / 体重：83kg, B/105cm, W/95cm, H/105cm, 足のサイズ/30.0cm

特技：料理

資格：防災センター要員、普通救命

映画『ババンババンバンバンパイア』『MIRRORLIAR FILMS』『ヒッチハイク』、ドラマ『孤独のグルメ』『ハコヅメ』『アンチヒーロー』などに出演。

【担当：芸能情報ステーション】