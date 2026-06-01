警察官を装い、カンボジアから茨城県の女性に、「マネーロンダリングの疑いがある」などとうその電話をかけ現金およそ110万円をだまし取ったとして千葉県警にかけ子の男が逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳の田川英真容疑者（21）です。

田川容疑者は共謀のうえ、去年12月から今年1月の間にカンボジアから、警察官などを装い茨城県小美玉市の女性（63）に「マネーロンダリングの疑いがある。疑いを晴らすために銀行口座に現金を振り込む必要がある」とうその電話をかけ現金およそ110万円をだまし取った疑いがもたれています。

警察によりますとこの事件をめぐっては、今年3月に、同じ拠点でかけ子をしていた住居不定・無職の小林強被告（54）を逮捕し、その後の捜査で田川容疑者が浮上したということです。

田川容疑者はかけ子の1人で、去年8月から海外に渡航しきのう帰国してきたところを逮捕しました。

警察は2人の認否を明らかにしていませんが、カンボジアを拠点としている匿名・流動型犯罪グループいわゆる「トクリュウ」による犯行とみて、指示役など他にも共犯者がいるとみて調べています。