俳優の小池徹平が５月３１日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演。パパ友でもある杉浦太陽が、長男の小学校受験について「凄い熱量で語っていた」と小池のパパぶりを明かした。

小池は長男が今年４月に小学校に入学。次男も年長になったという。杉浦は小池のパパぶりについて「育児に対してむっちゃ熱量が高い」と感心しきり。「一緒に飲んでいても、将来の進路はこう考えているとか、お父さんとしてできることを考えているとか」と育児の話ばかりだといい、「受験ってこんな大変なんやっていうのをすごい熱量で語っていた。役作りしているときの集中力ぐらい」と証言だ。

小池は、杉浦のコメントに感謝しつつ「４月から小学校、大変ではあるが、手のかかる小学校に入るまで一秒たりとも逃したくない。なんでも一緒にやりたい」と、子供とできる限り一緒にいたいと訴え。「早起きして７時までは外を走らせて、戻って絵を描いたり工作したり、それから幼稚園に一緒に行くみたいな」と登園までの時間も許す限り一緒に過ごすといい「まだまだ遊びたい」と笑顔を見せていた。