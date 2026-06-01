芦田愛菜＆サンド「凍っちゃわないの？」 南極観測隊が行う“日本の恒例行事”に驚き「楽しそう！」

5月30日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、日本の南極観測70周年を記念して、最新情報を盛り込んだ「海上自衛隊 砕氷艦しらせ潜入 2026年特別版」が放送された。

番組では、南極の貴重映像を大公開。現地の不思議な現象と、観測隊員たちの楽しみの1つに、芦田愛菜とサンドウィッチマンは衝撃を受けて…。

【映像】芦田愛菜「スゴい！こんなにキレイに！」南極の白夜映像に感動

公開された1つは、南極の白夜の映像。南極では11月末から1月下旬まで、太陽が24時間沈まないという。

1日中明るい中で観測隊員たちが作業する映像に、芦田とサンドウィッチマンは「寝る時間がわかんなくなるね」「体内時計が狂っちゃいそう」「働きっぱなしになっちゃう」などと驚いた。

観測隊員にとって、そんな環境のなかでの楽しみの1つは、とある恒例行事。それは、氷上での“流しそうめん”だ。現地の映像が公開されると、スタジオの伊達みきおから「凍っちゃわないの？」とツッコミが。

伊達が心配する通り、南極では水がすぐ凍ってしまうため、お湯で流しそうめんを行うのだそう。和気あいあいとそうめんを味わう観測隊員たちに、芦田とサンドウィッチマンも思わずニッコリ。「楽しそうですね！」「日本ならでは」と驚いていた。