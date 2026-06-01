2026年7月18日から20日の3日間、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで開催されるゲーム音楽ライブイベント『GAME MUSIC JAM - Level 1』に、『ファイナルファンタジーXIV』のオフィシャルバンド・THE PRIMALSが出演することが発表された。あわせて、彼らの最新ライブ映像がYouTubeで公開されている。

今回公開されたのは、2025年9月に開催された日本武道館単独公演『THE PRIMALS Dark Decades Tour BUDOKAN』からの映像。ファンからの人気も高いロックチューン「此処に獅子あり ～万魔殿パンデモニウム：辺獄編～」の演奏が、臨場感あふれる映像で楽しめる内容となっている。なお、本映像は『THE PRIMALS Dark Decades Tour BUDOKAN』Blu-rayにも収録されている。

3日間にわたり開催される本イベントにおいて、THE PRIMALSは日替わりで異なるコンセプトのセットリストを披露する予定。日替わり演奏コンセプトは「至天の座アルカディア」シリーズより、「機工城アレキサンダー」シリーズより、「THE PRIMALS」メンバーセレクトの3種類となる。さらにゲストとして声優・アーティストの南條愛乃を迎えた特別なステージも展開される。

■イベント情報GAME MUSIC JAM - Level 1日程：2026年7月18日（土）開場16:00 / 開演17:002026年7月19日（日）開場16:00 / 開演17:002026年7月20日（月・祝）開場14:00 / 開演15:00※会場準備等の都合上、開場時間が変更となる可能性あり会場：LaLa arena TOKYO-BAY（千葉）出演：THE PRIMALS ゲスト：南條愛乃演奏作品：『ファイナルファンタジーXIV』『NieR:Automata』『クロノ・トリガー』『UNDERTALE』※演奏作品は予告なく変更になる場合あり料金：指定席 13,750円（税込）主催：808 / SQUARE ENIX企画・制作：808特設サイト：https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/event/gmj/© SQUARE ENIXIllustration: © BIRD STUDIO/SHUEISHAStory and Screenplay: © ARMOR PROJECT/SQUARE ENIXUNDERTALE © Toby Fox 2015-2026. All rights reserved.Licensed by Royal Sciences LLC.