きょうから６月。衣替えの時期となり、最高気温３４度が予想されている山形市では朝から半そでの夏服を着た人の姿が多くみられました。

【写真を見る】衣替えシーズン！夏服姿の学生たちに配ったのは…牛乳と米粉パン!? 6月1日は「世界牛乳の日」（山形）

大塚美咲アナウンサー「きょうから６月ということで、衣替えのタイミングでもあります。駅では、夏服を身にまとった学生が多く見られます」

学生は「ムシムシして最悪でした。涼しいですね」

Ｑ：半袖になるとどうですか？

学生は「めっちゃ涼しい。暑くなるのが早いなと思います。７月くらいになったらどうるんだろう」

午前１０時現在の気温は、酒田で２８．２度、鶴岡で２７．５度、山形で２６．４度などとなりました。

■きょうは「世界牛乳の日」

夏服の人が多くみられる中、ＪＲ山形駅では、６月１日の「世界牛乳の日」にあわせＪＡ全農山形が県産牛乳と米粉パン４００セットを高校生らに配りました。

世界牛乳の日は、放牧が始まるこの季節に合わせて国連食料農業機関が定めたもので、日本では６月を牛乳月間としています。

学生は「牛乳大好きです。毎日飲みます。身長を伸ばしたい」

学生は「飲まないですね。小学校の時にしか飲んでなかったです。飲んでみて美味しかったら続けようかなと思っています。今日、朝飲んじゃいます。朝おいしく頂きます」



ＪＡ全農山形 畜産部 森敏朗 次長「高校をはじめ、多くの皆様に美味しくて栄養豊富な山形県産牛乳をたくさん飲んでこれからの暑い季節を健康で元気に押すごしいただきたい」

きょうは日中の最高気温が山形と米沢で３４度。新庄で３２度、酒田で２８度となっていて、熱中症に注意が必要です。