【手間なし副菜】和、洋、韓国風も！なすの簡単サブおかず3つ
【バリエ35品】レパートリーは無限大！なすのおかず
「あと一品、何にしよう」と迷ったときは、なすの副菜にお任せください！ レンジだけで完結するものから、さっとゆでてあえるだけのものまで、手軽に作れる3つのバリエーションをご紹介します。レシピごとに変わる、なすの切り方や皮のむき方にもご注目。それぞれのおいしさを楽しんでみてください！
■なすのおかかあえ
おかかのうまみがおいしさを底上げ
【材料・2人分】
・なす …2個
・えのき …1袋（約100g）
・削りがつお …1袋（5g）
・しょうゆ
【作り方】
1. なすは8mm厚さの輪切りにし、えのきは長さを半分に切ってほぐす。ともに耐熱ボウルに入れてラップをかけて、600Wで3分レンチンする。
2. 粗熱がとれたら水けを絞り、削りがつお、しょうゆ小さじ2を加えてあえる。器に盛り、好みで七味唐辛子をふる。
(1人分41kcal/塩分0.9g レシピ考案／牛尾理恵)
■なすのナムル
つるっとした食感が新鮮
【材料・2人分】
・なす …2個
・A＜大きめのボウルに混ぜる＞
└おろしにんにく …少々
└黒すりごま、ごま油 …各大さじ1/2
└砂糖、塩 …各少々
【作り方】
1. なすは皮をむき、1.5cm厚さの輪切りにする。
2. 熱湯で2〜3分、竹串を刺してみてすっと通るまでゆでてざるにあけ、粗熱をとる。水けを軽く絞り、Aのボウルに加えてあえる。
(1人分60kcal/塩分0.2g レシピ考案／下条美緒)
■蒸しなすマリネ
皮をむいてレンチンすると、なすがとろりとやわらか
【材料・2人分】
・なす …大3個（約300g）
・A＜大きめのボウルに混ぜる＞
└ポン酢じょうゆ …大さじ1
└はちみつ、オリーブ油 …各大さじ1/2
└こしょう …少々
【作り方】
1. なすは皮をむいて耐熱皿にのせ、ラップをかけて600Wで5分レンチンする。そのままおいて粗熱をとり、縦に食べやすく裂く。
2. Aのボウルに1を加えてあえる。
(1人分79kcal/塩分0.7g レシピ考案／上島亜紀)
※はちみつを使っているので、1歳未満の乳児には食べさせないでください。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
＊ ＊ ＊
あえるだけ、混ぜるだけの簡単レシピで、なす料理のバリエーションがぐっと広がります。準備をラクにしたい日のお助けレパートリーとして、ぜひ活用してみてくださいね。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ考案／牛尾理恵、下条美緒、 上島亜紀 撮影／邑口京一郎、宗田育子、澤木央子
栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文＝菅野直子