M!LK佐野勇斗＆山中柔太朗コンビがメンズノンノ初登場！SPECIAL EDITION表紙でビジュ爆裂

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

M!LKより、佐野勇斗＆山中柔太朗コンビが『MEN’S NON-NO』（以下、メンズノンノ）に初登場。増刊＜SPECIAL EDITION>表紙のカバーを飾る。

■「メンバーも、ファンのみんなも笑顔にしたい」

増刊＜SPECIAL EDITION＞カバーを飾るのは、現在大ブレイク中のダンス＆ボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗と山中柔太朗。M!LKとしては本誌初登場、さらに記念すべきメンズノンノ初カバーが実現！ 煌めく星々のように、カバーに散りばめられたアルファベットを上から順に繋いでいくと、彼らのグループ名にちなんだ、特集タイトルにも使用している「ある単語」が浮かび上がるユニークな仕掛けとなっている。

特集では、カバーの衣装に加え、ルイ・ヴィトンやサンローラン、ドリス ヴァン ノッテンなど、錚々たるラグジュアリーブランドのアイテムを颯爽と着こなすふたりの撮りおろしカットを掲載。なお、本特集は通常版では7ページ、増刊では通常版の内容に6ページを加えた計13ページの構成となる。増刊のみ掲載のエクスクルーシブカットにも注目だ。

彼らのイメージにぴったりの絢爛なパワービジュアルはもちろん、読み応えたっぷりのインタビューも掲載。「メンバーも、ファンのみんなも笑顔にしたい」と語る、彼らの素顔に迫る。

佐野は「ボトムスのシルエットだけは譲れない」と、普段から太めのパンツを愛用していることを明かし、あるルックで細身のパンツを着用した際には「普段はかないアイテムだからすごく新鮮！」とコメント。山中が「はやちゃん（佐野）の新しい姿だね」とほほ笑む場面もあった。

7月号増刊＜SPECIAL EDITION＞増刊限定の特別付録は、M!LK×メンズノンノのオリジナルステッカーとなる。佐野、山中それぞれのメンズノンノソロカバ―風ステッカーを含め、スタイリッシュなデザインとなっている。なお、「SECRET」を除くステッカーデザインを本誌発売に先駆けて解禁。合計10 種類からなるスペシャル仕様となる。

なお、通常版表紙は俳優活動に加えてメンズノンノモデルとしてもエース級の活躍を見せる豊田裕大が飾る。さらに、タイの人気アーティスト、Zee（シー） & NuNew（ヌニュー）も登場する。

メイン写真：(C)集英社 撮影／Ton Zhang

■M!LK佐野勇斗、山中柔太朗 コメント

佐野勇斗：普段はスウェットなど、移動中『いかに寝られるか』を重視した楽な格好をしがち。こういう機会にしか着られない服をたく試せて楽しかったです。少しレトロ感のある、写真のムードもすごく好みでした！

山中柔太朗：僕も、いろんなスタイルに挑戦できて幸せでした。ひとつの特集でたくさんの衣装を着せていただくのってすごく幸せなことですよね。最近個人的にシャツを探していたので、撮影で着用したサンローランのシャツは肩まわりのディテールが素敵で欲しくなりました。

■書籍情報

2026.06.09 ON SALE

『MEN’S NON-NO』（メンズノンノ）2026年7月号

通常版表紙：豊田裕大

増刊＜SPECIAL EDITION＞表紙：佐野勇斗＆山中柔太朗（M!LK）

■【画像】MEN’S NON-NO×M!LK オリジナルステッカー(C)集英社 撮影／Ton Zhang

■【画像】Zee（シー）& NuNew（ヌニュー）『MEN’S NON-NO』2026年7月号(C)集英社 撮影／内藤 海（TRON）

■【画像】豊田裕大『MEN’S NON-NO』2026年7月号通常版表紙(C)集英社 撮影／Ton Zhang