【県知事選挙】投票率47.40% 現職・花角英世氏が3回目の当選「成長戦略の実現に取り組む」【新潟】
任期満了に伴う県知事選挙は5月31日に投開票が行われ、現職の花角英世さんが3期目の当選を果たしました。
■開票結果
花角英世氏 55万4012票
土田竜吾氏 23万721票
安中聡氏 4万3089票
投票率は47.40%で、4年前を2.24ポイント下回りました。
一夜明け、花角さんが自民党県議団の会合に姿を見せました。
■花角英世氏
「地域の経済に活力を生み出せるよう、それが若者の流出対策にもなっていく。これから4年間、そうした成長戦略の実現に取り組んでいきたい。」
6月2日は、県庁で初登庁のセレモニーが開かれます。
■開票結果
花角英世氏 55万4012票
土田竜吾氏 23万721票
安中聡氏 4万3089票
投票率は47.40%で、4年前を2.24ポイント下回りました。
一夜明け、花角さんが自民党県議団の会合に姿を見せました。
■花角英世氏
「地域の経済に活力を生み出せるよう、それが若者の流出対策にもなっていく。これから4年間、そうした成長戦略の実現に取り組んでいきたい。」
6月2日は、県庁で初登庁のセレモニーが開かれます。