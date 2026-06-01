任期満了に伴う県知事選挙は5月31日に投開票が行われ、現職の花角英世さんが3期目の当選を果たしました。



■開票結果

花角英世氏 55万4012票

土田竜吾氏 23万721票

安中聡氏 4万3089票



投票率は47.40%で、4年前を2.24ポイント下回りました。



一夜明け、花角さんが自民党県議団の会合に姿を見せました。



■花角英世氏

「地域の経済に活力を生み出せるよう、それが若者の流出対策にもなっていく。これから4年間、そうした成長戦略の実現に取り組んでいきたい。」



6月2日は、県庁で初登庁のセレモニーが開かれます。