台風6号は2日にかけて暴風域を伴って強い勢力を維持しながら県内に接近する見込みです。先ほど与論町の一部に避難指示が発表されました。



台風6号は沖縄県那覇市の南にあって1時間に約15キロの速さで北に進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル最大瞬間風速は45メートルです。台風は強い勢力を維持しながら2日にかけて暴風域を伴い県内に接近する見込みです。





(記者)「龍郷町の手広海岸。雨はそこまでだが風が強い印象を受ける。浜辺には高い波が次々と押し寄せてきている」台風が予報円の中心を進んだ場合、奄美地方では1日夕方に、県本土や種子島・屋久島地方は2日朝に風速25メートル以上の暴風域に入る予想となっています。奄美地方では2日未明から明け方にかけて種子島・屋久島地方では2日昼前から昼すぎにかけて猛烈な風が吹く見込みです。2日午前6時までの24時間に降る雨の量は多いところで奄美地方の北部と南部で300ミリ、種子島・屋久島地方で200ミリ、大隅地方で180ミリなどと予想されています。与論町の一部では避難指示が発表されています。奄美地方では1日夜はじめごろから暴風やうねりを伴った高波、土砂災害に厳重に警戒してください。交通にも影響が出ています。海の便は、奄美航路のフェリーきかいや種子島・屋久島航路のフェリー屋久島2、種子屋久高速船の午後の便、フェリーとしま2などですでに1日の欠航が決まっています。また、空の便も県本土と離島・沖縄を結ぶ便や離島間を結ぶ便などで軒並み欠航が決まっています。最新の情報をご確認ください。