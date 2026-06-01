『リコリコ』錦木千束に激似！コスプレイヤー・篠崎こころのオフショットに大反響「本物やん」「金髪ショート最強！」
コスプレイヤーの篠崎こころが、自身のXを更新し、アニメ『リコリス・リコイル』の錦木千束のコスプレ写真を投稿すると、ネット上で話題になっている、
【写真】顔そっくり！金髪ショート『リコリコ』千束コスプレ姿の篠崎こころ
『リコリコ』関係のイベントに出演した際のオフショットを投稿し、篠崎は「錦木千束」と壁に描かれた錦木千束と同じポーズを披露。金髪ショートでそっくりなコスプレを見ることができる。
これにファンは「完璧な実写化」「再現度高くてめちゃくちゃ可愛いです」「アニメの世界からそのままでてきたみたいで凄すぎます」「千束コス再現度高いです 赤い制服がよく似合ってて可愛い」「本物やん」「まさにリアル千束だ」「金髪ショート最強！」などと絶賛している。
バツグンの美貌とスタイル、そしてあふれ出てしまう多数の才能で、さまざまなジャンルで活躍する篠崎。ラジオやバラエティー番組にも出演し、身長152・B80・W57・H82センチのプロポーションを生かしてグラビアでも人気を集めている。
【写真】顔そっくり！金髪ショート『リコリコ』千束コスプレ姿の篠崎こころ
『リコリコ』関係のイベントに出演した際のオフショットを投稿し、篠崎は「錦木千束」と壁に描かれた錦木千束と同じポーズを披露。金髪ショートでそっくりなコスプレを見ることができる。
これにファンは「完璧な実写化」「再現度高くてめちゃくちゃ可愛いです」「アニメの世界からそのままでてきたみたいで凄すぎます」「千束コス再現度高いです 赤い制服がよく似合ってて可愛い」「本物やん」「まさにリアル千束だ」「金髪ショート最強！」などと絶賛している。
バツグンの美貌とスタイル、そしてあふれ出てしまう多数の才能で、さまざまなジャンルで活躍する篠崎。ラジオやバラエティー番組にも出演し、身長152・B80・W57・H82センチのプロポーションを生かしてグラビアでも人気を集めている。
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