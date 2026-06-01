加藤茶の妻・加藤綾菜「83歳のカトちゃんのために…」 結婚15周年プレゼントで“自宅改修”を報告「108歳まで使う事でしょう」
ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（38）が31日、自身のインスタグラムを更新。自宅の壁に手すりを付けたことを報告した。
【写真】「83歳のカトちゃんのために…」“手すり”の付けられた加藤茶夫妻の自宅
綾菜は「ついに...完成!!」「83歳のカトちゃんのために手すりをつけました！転倒防止!!私からカトちゃんへ結婚15周年のプレゼントです！これから大活躍してくれると思います 108歳まで使う事でしょう」とつづり、自宅内の写真を披露。さらには「壁はヒノキに変えて部屋の中は天然のアロマです」と壁を張り替えたことも明かした。
この投稿にファンからは「あやなさん、いつもカトちゃん想いで素敵です」「綾菜さんさすがです素敵な奥様です」「素敵 うちも玄関つければ良かった」などの声が寄せられている。
【写真】「83歳のカトちゃんのために…」“手すり”の付けられた加藤茶夫妻の自宅
綾菜は「ついに...完成!!」「83歳のカトちゃんのために手すりをつけました！転倒防止!!私からカトちゃんへ結婚15周年のプレゼントです！これから大活躍してくれると思います 108歳まで使う事でしょう」とつづり、自宅内の写真を披露。さらには「壁はヒノキに変えて部屋の中は天然のアロマです」と壁を張り替えたことも明かした。
この投稿にファンからは「あやなさん、いつもカトちゃん想いで素敵です」「綾菜さんさすがです素敵な奥様です」「素敵 うちも玄関つければ良かった」などの声が寄せられている。