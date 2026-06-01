なかなかの迫力だった。元モーニング娘。の田中れいなが5月29日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に生出演。後輩アイドルを仮想説教し、ファンを震え上がらせた。

【映像】本気で怖い？田中れいなの説教

当番組は、MCを務める安田大サーカスのクロちゃん、元AKB48の岡部麟、田中がそれぞれチームリーダーとなり、ボートレース予想やミニゲームで勝負する内容。この日は田中チームに属するSUPER☆GIRLSの鎌田彩樺、モデルの雨宮由乙花とあおぽんが登場した。番組中盤では、文字通り歌詞を見ずにワンコーラスを歌えればポイントを得られる「正しく歌いきれ！ワンコーラスカラオケ」を実施。お題は松田聖子の「青い珊瑚礁」で、途中までは順調だったものの、みんなで歌うはずのサビを、事前に「私はもう、めちゃくちゃ知ってますね」と豪語した雨宮が歌わなかったことで、スタッフに失敗とジャッジされた。

ここで雨宮が「もう1度、やらせてください」と懇願すると、クロちゃんからは「申し訳ないんですけど、やっぱりチームリーダーの責任だと思うんですよ。絶対にいけそうだと思ったんですよ。けど、ここでミスっちゃいけないですよね。ちょっと一発、喝を入れてもらっていいですか？」とのリクエスト。これに田中は「喝ぅ！？」と反応し、「こう見えて喝を入れたことがないんですよ」と告げた。

続けて、「なんか本当にムカついた時、迷惑をかけられた時しか怒らないんで。でも、そこまで迷惑じゃないし」と発言。「わかった。ちょっと昔を思い出して怒ってみよう。じゃあ再現しますね」と述べると、「ゆずぴ、ちょっと来て」と雨宮を呼び寄せた。そのまま、「今日、どういうつもりでここに来た？」と質問。雨宮が「今日はたくさんポイントを稼ぐつもりで、みんなの役に立ちたいと思って来ました」と返すと、「なんでじゃあ、歌わなかったと？『歌える』って言いよったやん？」と問い詰めた。

これを受け、雨宮が「なんか自信満々で来たけど、自分のターンが終わったら安心してしまいました」と答えた際には、「ん！？そうじゃなくて、なんで？なんで？」と追及。雨宮が「本当に、確かにうわの空でしたね」と反省すると、「じゃあやめた方がいいよ。帰り！ばいばーい。おつかれー」と言い放った。このタイミングで、クロちゃんが「もう終了！」と合図。田中は「なんか怒れんかも。こうやって来られたら」と苦笑したが、ファンからは「こえー」「こええw」「おもろ」「ゆずぴに叱責」「これまだ優しい方だよ」といったコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

