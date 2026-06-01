マッチョ2.5次元俳優も涙目、元空手全日本強化選抜のモデルが放った強烈な突きにオリラジ藤森慎吾も困惑「ちょっと止まって」
鈍い音が、スタジオに響き渡った。オリエンタルラジオの藤森慎吾が5月30日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFÉ 2号店』」にMCとして生出演。元空手全日本強化選抜のモデルが放った強烈な突きに、「バラエティの域、越えちゃってるから」とツッコミを入れる場面があった。
番組冒頭でのことだった。元空手全日本強化選抜のキャリアを持つ小浜桃奈が、「握り方なんですけど、親指をしまわないと突き指しちゃうので。内側にちゃんと入れてください」と拳の握り方をレクチャー。2，5次元俳優・大平峻也が「こうですね。いきます！」と同じく2.5次元俳優でプロレスラーとしても活動中の桜庭大翔に正拳突きをすると、「弱い、弱い。ちょっと良くないです」とダメ出しした。
続けて、「まっすぐ出ていないんで。定まってない」などと説明しつつ、自ら実演。桜庭の腹に本気の突きを数発打ち込むと、すぐさま藤森が「入ってる、入ってる。ちょっと止まって、桃奈ちゃん。ダメ、ダメ。バラエティの域、越えちゃってるから」と制止した。そのまま、「あれだけ屈強な肉体を持った大翔が今…」とひと言。涙目の桜庭が「さっき打ち合わせで、『思いっきり一発いただいていいですか？』ってなって。たぶん、ちょっと動揺したんでしょうね。ちょっとかすれちゃって、1発目。かすれちゃったのを取り返そうとして、マジの2発目が入ったんですよ」と説明すると、「2発目ね。修正済みの正拳が」と笑った。
その流れで、藤森は「すごい？やっぱ。私もそれなりに鍛えてるんで」と正拳突きをリクエスト。小浜が「どこら辺がいいですか？」と腹に拳を食らわせると、「やっぱ速いわ。すごいね。空手の全日本強化選抜選手っていうのはすごいことよ」と顔をゆがませながら感心した。
（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）