鈍い音が、スタジオに響き渡った。オリエンタルラジオの藤森慎吾が5月30日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFÉ 2号店』」にMCとして生出演。元空手全日本強化選抜のモデルが放った強烈な突きに、「バラエティの域、越えちゃってるから」とツッコミを入れる場面があった。

【映像】空手美女の強烈すぎた正拳突き

番組冒頭でのことだった。元空手全日本強化選抜のキャリアを持つ小浜桃奈が、「握り方なんですけど、親指をしまわないと突き指しちゃうので。内側にちゃんと入れてください」と拳の握り方をレクチャー。2，5次元俳優・大平峻也が「こうですね。いきます！」と同じく2.5次元俳優でプロレスラーとしても活動中の桜庭大翔に正拳突きをすると、「弱い、弱い。ちょっと良くないです」とダメ出しした。

続けて、「まっすぐ出ていないんで。定まってない」などと説明しつつ、自ら実演。桜庭の腹に本気の突きを数発打ち込むと、すぐさま藤森が「入ってる、入ってる。ちょっと止まって、桃奈ちゃん。ダメ、ダメ。バラエティの域、越えちゃってるから」と制止した。そのまま、「あれだけ屈強な肉体を持った大翔が今…」とひと言。涙目の桜庭が「さっき打ち合わせで、『思いっきり一発いただいていいですか？』ってなって。たぶん、ちょっと動揺したんでしょうね。ちょっとかすれちゃって、1発目。かすれちゃったのを取り返そうとして、マジの2発目が入ったんですよ」と説明すると、「2発目ね。修正済みの正拳が」と笑った。

その流れで、藤森は「すごい？やっぱ。私もそれなりに鍛えてるんで」と正拳突きをリクエスト。小浜が「どこら辺がいいですか？」と腹に拳を食らわせると、「やっぱ速いわ。すごいね。空手の全日本強化選抜選手っていうのはすごいことよ」と顔をゆがませながら感心した。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

