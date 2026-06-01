「白髪」放置している【40・50代】に！ 次に美容院行ったら試したい「白髪ぼかしハイライト」

40・50代になって増えた白髪を、内心気にしながらもついつい放置。そんな心当たりのある人は、ハイライトを入れてさらりとぼかす方法に、踏み出してみませんか？ 一色に暗くベタ塗りしなくても、このアレンジなら白髪を上手く活かせます。馴染みの良い人気カラーや合わせやすい髪型も、あわせてチェックしてみて。

初めて挑戦するなら「細め」から

白髪ぼかしの考え方としては、ハイライトで明るい部分を増やしてふんわり馴染ませるというのが基本。そのためには、白髪とナチュラルに溶け合うように細く入れるのが良さそうです。初めて選ぶ場合も、画像のような極細タイプのベージュ系なら派手なイメージを抑えられるのでオススメ。カラーで動きを強調できるので、流行の軽やかなレイヤーカットとは特に好相性です。

赤みを除いて透明感アップ

オリーブグレージュにハイライトを足したこのスタイルは、髪の赤みを取り除くのにピッタリ。補色となるグリーンの色素を配合することで、白髪以外の地毛部分まで透明感のある発色に近づきます。のっぺり見えるのが不安なトレンドのスリークなボブだって、カラーで立体的な表情をつければ臆せず挑戦できそう。

夏に向けて華やかに

開放的な気分になる夏に向けて、華やかなカラーも気になるところ。コントラストをつけてハイライトを目立たせると、筋感が綺麗に浮かび上がります。ベージュの立体的に見えるはたらきがゆったり巻いたスタイリングと相まって、髪が豊かなイメージに近づくのもうれしいメリットです。

ロングの重さ軽減にも

暑い時期に選ぶと重く見えがちな肩より長いレングスも、ナチュラルなハイライトを忍ばせたとたんのっぺり感のないエアリーな雰囲気に。グレージュなら、白髪と馴染むやわらかさとくすみが与える大人っぽさが同時に楽しめます。

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※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@kaito_osaka.design様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。