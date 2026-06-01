FC今治が公式マスコットの名前を発表した

J2のFC今治は5月31日、クラブの新たな象徴となる公式マスコットの名称が「セイルン」に決定したと発表した。

SNSでも「お名前もぴったり！」「かわいい…目のなかに波がある」など盛り上がりを見せている。

名称の公募には、ファン・サポーターから3110件もの応募が寄せられ、今治市在住の2名が名付け親となった。「セイルン」という名前には、クラブの精神である「世界の大海原に打って出る」を象徴するキーワード「Sail（航海する）」に、誰にでも親しみやすい響きを掛け合わせた想いが込められている。31日のFC琉球戦にも登場した。

セイルンは瀬戸内海に古くから住む不思議な精霊のような存在がテーマ。SNSでも「かわいい…目のなかに波がある」「かわいいマスコットがまた1人増えた」「お名前もぴったり！」「おなかもちもち系マスコットだな」グッズでぬいぐるみ出して」など多くのコメントが寄せられ、「セイルン」の名前がファン・サポーターに受け入れられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）