¡ÚÂ®Êó¡Û´ØÅì¤Çº£Ç¯½é¤á¤Æ35¡î°Ê¾å(ÌÔ½ëÆü)¤ò´ÑÂ¬¡¡1Æü¡¡·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç
º£Æü1Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç¤Ï¸áÁ°11»þ36Ê¬¤Ë35.4¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤ÆÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ØÅì¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
´ØÅì¤Çº£Ç¯½é¤ÎÌÔ½ëÆü
º£Æü6·î1Æü(·î)¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÅì¤ÏÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤Ë30¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç¤Ï¸áÁ°11»þ36Ê¬¤Ë35.4¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ØÅì¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤¬½ë¤µ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤äµÙ·Æ¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦½½Ê¬Ãí°Õ¤ò¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ Æüº¢¤«¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ê¤É»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¡¢ËèÆüÂÎ²¹¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£