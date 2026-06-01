&TEAM、B.LEAGUEアンバサダー活動で得た刺激「良いエネルギーをもらいました」 NICHOLASによるポジション予想も【インタビュー】
「B.LEAGUE 10th公式アンバサダー」を務める、日本発グローバルグループ「&TEAM」のFUMA、K、NICHOLAS、JOが29日、東京ガーデンシアターで開催された国内男子プロバスケットボールリーグの年間表彰式『B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26』に出演した。
【動画】NICHOLASによるポジション予想も！熱くなるのは…？
今シーズンを象徴するトッププレーヤーたちへ記念品を贈呈するプレゼンターを務めた4人。オリコンニュースでは、授賞式後の&TEAMを直撃し、1年間のアンバサダー活動を通じて感じたB.LEAGUEの魅力や印象に残った試合、選手たちから受けた刺激について聞いた。
――『B.LEAGUE AWARD SHOW』という特別な場に、プレゼンターとして参加された今の率直なお気持ちを教えてください。
FUMA：『B.LEAGUE AWARD SHOW』に初めて参加させていただいたのですが、B.LEAGUEの選手たちのファンの皆さんが、選手たち一人ひとりを愛して、応援してるんだなということが、最初から最後までずっと感じられて、とても感動しました。
――先日行われた「長崎ヴェルカvs琉球ゴールデンキングス」のファイナルをご覧になっていかがでしたか。
JO：最後まで競っていたのですが、長崎ヴェルカの情熱がグッと上がり、最後に点数を突き放して勝つというところに、僕もすごい情熱を感じましたし、たくさんの勇気をもらったと思います。
――1年間「B.LEAGUE」を見て、印象的だった試合やチーム、選手を教えてください。
JO：僕は、三遠ネオフェニックスと横浜ビー・コルセアーズの試合を見に行かせていただいたのですが、僕の推し選手の安藤誓哉選手が、速いドリブルでシュートやスリーポイントを決める姿がとてもかっこよくて記憶に残っています。
――実際に試合会場へ行ったからこそ感じた「これは映像で見るのと全然違った！」という瞬間はありましたか。
NICHOLAS：ファンの方々からの歓声と空気感は、動画では感じられないものなので、ファイナルを見させていただいたのですが、両チームともいいプレイをしつつ、最後までいい勝負だったので、本当にすごく良いエネルギーをもらいましたし、楽しかったです。
――もし、LUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）の皆さんと一緒にB.LEAGUE観戦に行くなら、どのように楽しみたいですか。
FUMA：それはもちろん、「OTAKEBI feat. &TEAM」を踊りながら、B.LEAGUEの選手の皆さんを熱い気持ちにさせたいですね。
――もし&TEAMでバスケチームを組むならそれぞれのポジションはどうなりそうですか。
NICHOLAS：まず僕は、ポインター（PG）として立たせていただきます。JOは決めることが得意なので、センター（C）です。そして、お兄さん2人（FUMA、K）は、スピードも速いし、ディフェンスが得意だと思うので、パワーフォワード（PF）とスモールフォワード（SF）が似合いそうです。シュート（SG）はEJとHARUAが、意外と上手いので。YUMA、TAKI、MAKIも、全員運動神経が良くて、何のポジションでもできるような感じです。みんなでチームを組んでやりたいです！
――試合中に一番熱くなりそうなメンバーは？
K：TAKIくんです。僕らのスポーツ系コンテンツでは一歩引いた感じですが、ファンの方を前にして、LUNEが応援してくれると、人一倍変わった姿を見せてくれるので、TAKIくんだと思います。
――選手の姿を見て、“自分たちの活動にも通じる”と感じたことや刺激を受けたことはありますか。
K：バスケットボールは「ここで決めなきゃいけない！」という瞬間がたくさんあると思うのですが、緊張感の中で、しっかり成果を残す精神力の強さだったり、決定力は僕たちにもすごく必要なので、学ばせていただきました。
――「B.LEAGUE」選手に“試合前に聴いてほしい”&TEAMの楽曲を1曲選ぶなら、どの楽曲ですか。
FUMA：個人的には「ホットライン」です。全身から盛り上げて、テンションが上がった状態で、試合に臨んだらめちゃくちゃいいパフォーマンスができるんじゃないかなって思います。ぜひ皆さん聞いてください。
――この1年アンバサダーとして活動してきた中で、&TEAMとして受け取った“B.LEAGUEの魅力”をお願いします。
1年間、&TEAMとして、楽曲もそうですし、いろいろな面で僕たちができるところをサポートさせていただいたのですが、&TEAMのメンバーも実際に会場へ観戦しに行って、 B.LEAGUEの熱気をすごく感じて、僕たちの歌やパフォーマンスにつなげられるところがたくさんありました。これからもB.LEAGUEを応援していますし、B.LEAGUEの選手の皆さんに負けないように、チームももっともっと頑張っていきたいと思います。
【動画】NICHOLASによるポジション予想も！熱くなるのは…？
今シーズンを象徴するトッププレーヤーたちへ記念品を贈呈するプレゼンターを務めた4人。オリコンニュースでは、授賞式後の&TEAMを直撃し、1年間のアンバサダー活動を通じて感じたB.LEAGUEの魅力や印象に残った試合、選手たちから受けた刺激について聞いた。
FUMA：『B.LEAGUE AWARD SHOW』に初めて参加させていただいたのですが、B.LEAGUEの選手たちのファンの皆さんが、選手たち一人ひとりを愛して、応援してるんだなということが、最初から最後までずっと感じられて、とても感動しました。
――先日行われた「長崎ヴェルカvs琉球ゴールデンキングス」のファイナルをご覧になっていかがでしたか。
JO：最後まで競っていたのですが、長崎ヴェルカの情熱がグッと上がり、最後に点数を突き放して勝つというところに、僕もすごい情熱を感じましたし、たくさんの勇気をもらったと思います。
――1年間「B.LEAGUE」を見て、印象的だった試合やチーム、選手を教えてください。
JO：僕は、三遠ネオフェニックスと横浜ビー・コルセアーズの試合を見に行かせていただいたのですが、僕の推し選手の安藤誓哉選手が、速いドリブルでシュートやスリーポイントを決める姿がとてもかっこよくて記憶に残っています。
――実際に試合会場へ行ったからこそ感じた「これは映像で見るのと全然違った！」という瞬間はありましたか。
NICHOLAS：ファンの方々からの歓声と空気感は、動画では感じられないものなので、ファイナルを見させていただいたのですが、両チームともいいプレイをしつつ、最後までいい勝負だったので、本当にすごく良いエネルギーをもらいましたし、楽しかったです。
――もし、LUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）の皆さんと一緒にB.LEAGUE観戦に行くなら、どのように楽しみたいですか。
FUMA：それはもちろん、「OTAKEBI feat. &TEAM」を踊りながら、B.LEAGUEの選手の皆さんを熱い気持ちにさせたいですね。
――もし&TEAMでバスケチームを組むならそれぞれのポジションはどうなりそうですか。
NICHOLAS：まず僕は、ポインター（PG）として立たせていただきます。JOは決めることが得意なので、センター（C）です。そして、お兄さん2人（FUMA、K）は、スピードも速いし、ディフェンスが得意だと思うので、パワーフォワード（PF）とスモールフォワード（SF）が似合いそうです。シュート（SG）はEJとHARUAが、意外と上手いので。YUMA、TAKI、MAKIも、全員運動神経が良くて、何のポジションでもできるような感じです。みんなでチームを組んでやりたいです！
――試合中に一番熱くなりそうなメンバーは？
K：TAKIくんです。僕らのスポーツ系コンテンツでは一歩引いた感じですが、ファンの方を前にして、LUNEが応援してくれると、人一倍変わった姿を見せてくれるので、TAKIくんだと思います。
――選手の姿を見て、“自分たちの活動にも通じる”と感じたことや刺激を受けたことはありますか。
K：バスケットボールは「ここで決めなきゃいけない！」という瞬間がたくさんあると思うのですが、緊張感の中で、しっかり成果を残す精神力の強さだったり、決定力は僕たちにもすごく必要なので、学ばせていただきました。
――「B.LEAGUE」選手に“試合前に聴いてほしい”&TEAMの楽曲を1曲選ぶなら、どの楽曲ですか。
FUMA：個人的には「ホットライン」です。全身から盛り上げて、テンションが上がった状態で、試合に臨んだらめちゃくちゃいいパフォーマンスができるんじゃないかなって思います。ぜひ皆さん聞いてください。
――この1年アンバサダーとして活動してきた中で、&TEAMとして受け取った“B.LEAGUEの魅力”をお願いします。
1年間、&TEAMとして、楽曲もそうですし、いろいろな面で僕たちができるところをサポートさせていただいたのですが、&TEAMのメンバーも実際に会場へ観戦しに行って、 B.LEAGUEの熱気をすごく感じて、僕たちの歌やパフォーマンスにつなげられるところがたくさんありました。これからもB.LEAGUEを応援していますし、B.LEAGUEの選手の皆さんに負けないように、チームももっともっと頑張っていきたいと思います。