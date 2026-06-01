µÜ¾ë¤ÎÉ÷·Ê¤È¥é¥×¥é¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿¤ªÉô²°¤È¥Õ¥í¥¢¡ªOF HOTEL¡ß¤ß¤ä¤®±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¡ÖOF HOTEL¡×¤È¤ß¤ä¤®±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥é¥×¥é¥¹¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¡È¥é¥×¥é¥¹¤ÈµÜ¾ë¤òÎ¹¤¹¤ë¡É ½ÉÇñÂÎ¸³·¿¥³¥é¥Ü´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢¥³¥é¥Ü¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¥¦¥©¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
µÜ¾ë½Ð¿È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ç¡¢³¤¡¦³¹¡¦Ê¸²½¤ò¤á¤°¤ëÂÚºßÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¤¹¡ù
OF HOTEL¡ß¤ß¤ä¤®±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó ¥é¥×¥é¥¹ ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
´ü´Ö¡§2026Ç¯6·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ÖOF HOTEL¡Ê¥ª¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡Ë¡×¤¬¡¢¤ß¤ä¤®±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥é¥×¥é¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¡¢2026Ç¯6·î1Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
µÜ¾ë¤ÎÉ÷·Ê¤È¥é¥×¥é¥¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¡¦¥³¥é¥Ü¥Õ¥í¥¢¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¤Î½ÉÇñ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÈóÇäÉÊ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÜ¾ë¡ß¥é¥×¥é¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Î¹¤Ë¤Ê¤ë¡É½ÉÇñÂÎ¸³¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡ÖLOCAL SESSION¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏ°è¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅìËÌ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡ÖOF HOTEL¡×
º£²ó¤Ï¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¡¢½ÉÇñÂÎ¸³·¿¥³¥é¥Ü¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ä¤®±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥é¥×¥é¥¹¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢µÜ¾ë¤ÎÉ÷·Ê¡¦Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡ÈÇñ¤Þ¤ëÂÎ¸³¡É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
¤Þ¤¿¡¢µÜ¾ë½Ð¿È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¶¦ÁÏ¤·¤¿¡¢¶õ´Ö±é½Ð¤ä¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤â¼Â»Ü¡£
¡È¿Í¤ò¾è¤»¤Æ³¤¤ò¿Ê¤à¥Ý¥±¥â¥ó¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥é¥×¥é¥¹¤È¡¢³¤¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ëµÜ¾ë¤ÎÉ÷·Ê¤äÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢µÜ¾ë¤ò½ä¤ëÎ¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂÚºßÂÎ¸³¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
ÂÚºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡ÖÎ¹¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£ µÒ¼¼¡ß´ÛÆâ¡ßÃÏ°è¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤Î¹¤Î¤«¤¿¤Á¡£
¡ÖOF HOTEL¡×¤Ç¤ÎÂÚºß¤¬¡¢¥é¥×¥é¥¹¤È¤È¤â¤ËµÜ¾ë¤ò½ä¤ëÎ¹¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢µÒ¼¼¡¦´ÛÆâ¡¦ÃÏ°è¤Î3¤Ä¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿ÂÎ¸³Àß·×¤òÍÑ°Õ¡£
µÒ¼¼¤Ç¤ÎÂÚºßÂÎ¸³¤«¤é´ÛÆâ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëÎ®¤ì¤Ç¡¢¡¡ÂÚºß¤ÎÃæ¤Ë¡ÈÎ¹¤Î¥×¥í¥»¥¹¡É¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜ¾ëÎ¹¹Ô¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ò¿¼¤¯³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÚºß¤Ë¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤äÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç¤ÎÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡ª
1¡¥µÒ¼¼ÂÎ¸³¡Ê¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¡Ë
µÒ¼¼¤Ï¡¢¥é¥×¥é¥¹¤È²á¤´¤¹¡¢µÜ¾ë¤Î³¤¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£
µÜ¾ë¤Î³¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¿§ºÌ¤Ë¡¢ÇÈ¤ä¿å¤ÎÎ®¤ì¤òÉ½¸½¤·¤¿¶õ´Ö±é½Ð¤Ç¡¢¥é¥×¥é¥¹¤È¤È¤â¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÚºß¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
2¡¥´ÛÆâÂÎ¸³¡Ê¥³¥é¥Ü¥Õ¥í¥¢¡Ë
´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢µÜ¾ë¤ÎÉ÷·Ê¤È¥é¥×¥é¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿¥¦¥©¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤òÀßÃÖ¡£
¥Û¥Æ¥ëÆâ¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥×¥é¥¹¤ÈµÜ¾ë¤ò¤á¤°¤ëÎ¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥Õ¥í¥¢¤Ï¡ÖOF HOTEL¡×¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢Ã¯¤Ç¤â¼«Í³¤Ë´ÑÍ÷²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ù
3¡¥ÃÏ°èÂÎ¸³¡Ê¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¥·¥ç¥Ã¥× ¡Ë
´ÛÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¡ß¥é¥×¥é¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ä¡¢µÜ¾ë¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¤ªÅÚ»º¤òÅ¸³«¡£
Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢µÜ¾ë¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤äÊ¸²½¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤âÍøÍÑ²ÄÇ½
´ë²èÀÕÇ¤¼Ô¡¡¥³¥á¥ó¥È
ÂçÏÂ¥é¥¤¥Õ¥Í¥¯¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò ÉÔÆ°»º´ë²è±¿±ÄÉô ¿¹²¬ ·ú¿Í¡Êº¸¡Ë/³ô¼°²ñ¼ÒCOMMONS. HOTEL»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô ¹â¶¶ ¸µ¡Ê±¦¡Ë
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¤ß¤ä¤®±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥é¥×¥é¥¹¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤ËµÜ¾ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÜ¾ë¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä»ö¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢OF HOTEL¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂÚºß¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÈµÜ¾ë¤È¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÎ¹¤Îµ²±¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
1.¤ß¤ä¤®±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥é¥×¥é¥¹¡×¤È²á¤´¤¹¡¢³¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à
µÜ¾ë¤Î³¤¤ò´¶¤¸¤ë¿§ºÌ¤Ç¡¢¥é¥×¥é¥¹¤È¤È¤â¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ëÂÚºßÂÎ¸³¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤È¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¡×¤ò³Æ1¼¼¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ2¼¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹
Éô²°¿ô¡§1¼¼
Äê°÷¡§1¡Á5Ì¾
ÀìÍÌÌÀÑ¡§27Ö
¥Ù¥Ã¥É¡§¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¡ÊW120cm¡Ë2Âæ¡¢2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¡ÊW90cm¡Ë1Âæ¡¡¢¨2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤Ï¾å²¼1¿Í¤º¤ÄÍøÍÑ
½ÉÇñÎÁ¶â¡Ê»²¹Í¡Ë¡§1¼¼1Çñ¤¢¤¿¤ê31,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á
1¼¼ÍøÍÑ»þ¤ÎÎÁ¶â(1Ì¾¤¢¤¿¤ê)¡¡1Ì¾ÍøÍÑ 31,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á¡¿2Ì¾ÍøÍÑ 17,340±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á¡¿3Ì¾ÍøÍÑ 12,610±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á¡¿4Ì¾ÍøÍÑ 10,240±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á¡¿5Ì¾ÍøÍÑ 8,830±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á
¢¨ÍøÍÑ¿Í¿ô¡¦½ÉÇñÆü¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹
¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É2Âæ¤È2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡¢ºÇÂç5¿Í½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡×
¥é¥×¥é¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿ÆâÁõ¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡ù
¥È¥ê¥×¥ë
Éô²°¿ô¡§1¼¼
Äê°÷¡§1¡Á4Ì¾
ÀìÍÌÌÀÑ¡§23Ö
¥Ù¥Ã¥É¡§¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¡ÊW120cm¡Ë2Âæ¡¢¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É¡ÊW80cm¡Ë1Âæ¡¡¢¨3Ì¾°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É¤ò¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¯
½ÉÇñÎÁ¶â¡Ê»²¹Í¡Ë¡§1¼¼1Çñ¤¢¤¿¤ê25,620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á
1¼¼ÍøÍÑ»þ¤ÎÎÁ¶â(1Ì¾¤¢¤¿¤ê)¡¡1Ì¾ÍøÍÑ 25,620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á¡¿2Ì¾ÍøÍÑ 14,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á¡¿3Ì¾ÍøÍÑ 10,710±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á¡¿4Ì¾ÍøÍÑ 8,810±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Á
¢¨ÍøÍÑ¿Í¿ô¡¦½ÉÇñÆü¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹
ºÇÂç4¿Í½ÉÇñ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É2Âæ¤È¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É1Âæ¤òÀßÃÖ¡£
³¤¤È¥é¥×¥é¥¹¤ÎÉ÷·Ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¤ªÉô²°¤Ç¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à½ÉÇñ¼ÔÆÃÅµ¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥ê¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¼ê¤Ì¤°¤¤¡¢¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¢¨1¼¼1Çñ¤Ë¤Ä¤1¥»¥Ã¥È¤Î¤ªÅÏ¤·
¢¨¥°¥Ã¥º¤ÎÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥¯¥ê¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¼ê¿¡¤¤¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤È´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
2.¥é¥×¥é¥¹¤ÈµÜ¾ë¤ò¤á¤°¤ë¥³¥é¥Ü¥Õ¥í¥¢¡Ê10F¡Ë
¥Û¥Æ¥ë10³¬¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤¬¹¤¬¤ë¥³¥é¥Ü¥Õ¥í¥¢¤òÀßÃÖ¡£
Ìó14£í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¾¾Åç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµÜ¾ë¤ÎÉ÷·Ê¤ä¼«Á³¤È¥é¥×¥é¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿¥¦¥©¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤¬¥Õ¥í¥¢¶õ´Ö¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥×¥é¥¹¤È¤È¤â¤ËµÜ¾ë¤ò¤á¤°¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢´ÛÆâ¤Î°ÜÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡ª
¢¨½ÉÇñ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¼«Í³¤Ë¸«³Ø²ÄÇ½¡Ê¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ø¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
3.µÜ¾ë¡ß¥é¥×¥é¥¹ ¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¡Ê1F ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00-18:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß±Ä¶ÈÆü¤ËÈ¼¤¦
´ÛÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢µÜ¾ë¡ß¥é¥×¥é¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¡£
¥é¥×¥é¥¹¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¡¢µÜ¾ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÇØ·Ê
¡ÖOF HOTEL¡×¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÅìËÌ¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ø¤Î¶¦´¶¤«¤é¡¢¤ß¤ä¤®±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥é¥×¥é¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£
¶áÇ¯¡¢µÜ¾ë¸©¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢´Ñ¸÷¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Î35»ÔÄ®Â¼¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡Ö¥Ý¥±¤Õ¤¿¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤ÏµÜ¾ë·´¤Î²ÃÀ¥¾Â¸ø±àÆâ¤Ë¡Ö¥é¥×¥é¥¹¸ø±à¡×¤¬³«±à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯½Õ¤Ë¤ÏÀçÂæ»ÔÆ£ÄÍÃÏ¶è¤Ë¤â¿·¤·¤¯³«±à¤·¡¢¤ß¤ä¤®±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥é¥×¥é¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿»Üºö¤¬¡¢³èÈ¯¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦µµ°æÅí¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¦¥©¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤âÅ¸³«¡£
¿·¤¿¤ÊµÜ¾ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è´Ñ¸÷¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¡µµ°æ Åí¡Ê¤«¤á¤¤ ¤â¤â¡Ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼
µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£
Åìµþ¡¦µÜ¾ë¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÉ÷·Ê²è¤«¤é¤Û¤Ã¤³¤ê·Ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Þ¤ÇÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥¿¥Ã¥Á¤¬Ì¥ÎÏ¡£
°ì¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Æü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»º¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ï°ì¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿ºÌ¤Ç±ü¹Ô¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤ÎÁÏºî¤ÎÂ¾¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥×¥é¥¹¤È°ì½ï¤Ë¡¢µÜ¾ë¤òÎ¹¤¹¤ë½ÉÇñÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¤ä¥³¥é¥Ü¥Õ¥í¥¢¤òÅ¸³«¡£
OF HOTEL¡ß¤ß¤ä¤®±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó ¥é¥×¥é¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¤Ï¡¢2026Ç¯6·î1Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡ª
©Pokémon. ©Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon ¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post µÜ¾ë¤ÎÉ÷·Ê¤È¥é¥×¥é¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿¤ªÉô²°¤È¥Õ¥í¥¢¡ªOF HOTEL¡ß¤ß¤ä¤®±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó appeared first on Dtimes.