BOYNEXTDOOR、Novelbright・竹中雄大とカラオケ歌唱 見どころ満載・キンパづくりも【『BOYNEXTDOOR トモダチベース』】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初冠トークバラエティー『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜 後2：30〜※全8回）第6回が、5月30日に放送される。ここでは、Hulu特別版の見どころを紹介する。
【番組カット】キンパづくりに熱中！竹中雄大をもてなすBOYNEXTDOOR
2023年にHYBE MUSIC GROUP傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、2024年に日本デビュー。親しみやすいサウンドとハイクオリティーなパフォーマンスで人気を集め、国内外で存在感を高めている。
同番組は、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”に、アーティストや俳優などさまざまなゲストが訪れるトークバラエティー。ゲストとともに遊び、語り合い、番組の最後には“トモダチ”になっていくというコンセプトのもと、BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に密着する。自然な会話の中で垣間見える、メンバーたちの素顔や関係性も見どころとなっている。
第6回は韓国・ソウルでのロケを実施。ゲストには、今年2月開催の『BEAT AX VOL.9』での共演をきっかけに親交を深め、コラボセッションも披露した竹中雄大（Novelbright）が登場した。
地上波版では、BOYNEXTDOORのデビュー3周年を祝福するために花束を抱えて現れた竹中をメンバーがおもてなし。それぞれがオリジナルレシピでキンパ作りに挑戦した。
Hulu版では、BOYNEXTDOORと竹中がトモダチベースで会うまでの小芝居を余すことなく放送。また、キンパづくりの模様も完全版で送る。実は、つまみ食いが止まらなかったメンバーたち。TAESANがRIWOOに「違う！違う！」と全力でフォローされるハプニングもあり、JAEHYUNとRIWOOによる小ボケもあり、見どころ満載となっている。
さらに、Hulu特別版では“あの名曲”をBOYNEXTDOORと竹中が7人で仲良くカラオケで歌唱する。
【番組カット】キンパづくりに熱中！竹中雄大をもてなすBOYNEXTDOOR
2023年にHYBE MUSIC GROUP傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、2024年に日本デビュー。親しみやすいサウンドとハイクオリティーなパフォーマンスで人気を集め、国内外で存在感を高めている。
第6回は韓国・ソウルでのロケを実施。ゲストには、今年2月開催の『BEAT AX VOL.9』での共演をきっかけに親交を深め、コラボセッションも披露した竹中雄大（Novelbright）が登場した。
地上波版では、BOYNEXTDOORのデビュー3周年を祝福するために花束を抱えて現れた竹中をメンバーがおもてなし。それぞれがオリジナルレシピでキンパ作りに挑戦した。
Hulu版では、BOYNEXTDOORと竹中がトモダチベースで会うまでの小芝居を余すことなく放送。また、キンパづくりの模様も完全版で送る。実は、つまみ食いが止まらなかったメンバーたち。TAESANがRIWOOに「違う！違う！」と全力でフォローされるハプニングもあり、JAEHYUNとRIWOOによる小ボケもあり、見どころ満載となっている。
さらに、Hulu特別版では“あの名曲”をBOYNEXTDOORと竹中が7人で仲良くカラオケで歌唱する。