豊満ボディ話題の井口裕香、衝撃のボディライン 7月発売最新写真集タイトル決定＆表紙・未公開カット解禁
声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、7月11日に発売する3rd写真集のカバーが解禁され、タイトルが「cappuccino」（カプチーノ）に決定した。
【写真】テーブルの下からチラ見せ…圧巻ボディラインの井口裕香
本作は、井口の3冊目となる写真集。『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）をはじめ、数々の人気アニメに出演。一方、グラビア界でも持ち前のグラマラスボディを生かして各誌の表紙を席巻中。
そんな井口は、本作のために徹底的にボディメイクをして、グラマラスさ妖艶さもピークに。ベトナム＆日本と2ヶ国で撮影を慣行し、大自然の中からムーディーなホテルま、さまざまなシチュエーションで井口の今を多角的に切り取った。”史上最強にグラビアンな声優”の最高傑作をとなっている。
【写真】テーブルの下からチラ見せ…圧巻ボディラインの井口裕香
本作は、井口の3冊目となる写真集。『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）をはじめ、数々の人気アニメに出演。一方、グラビア界でも持ち前のグラマラスボディを生かして各誌の表紙を席巻中。
そんな井口は、本作のために徹底的にボディメイクをして、グラマラスさ妖艶さもピークに。ベトナム＆日本と2ヶ国で撮影を慣行し、大自然の中からムーディーなホテルま、さまざまなシチュエーションで井口の今を多角的に切り取った。”史上最強にグラビアンな声優”の最高傑作をとなっている。