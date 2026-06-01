鶏皮好きの山本昌さんと人形町「江戸路」へ。元「dancyu」編集長・植野広生と「美味しい鶏料理」を楽しむ

元dancyu編集長の植野広生さんがゲストを迎え、食の魅力を深く味わう番組『植野食堂』。



今回のゲストは、大の鶏皮好きだという、中日ドラゴンズ一筋32年、50歳まで現役を貫いたレジェンド投手・山本昌さん。



山本さんと訪れたのは人形町の名店「江戸路」。260年以上の歴史を持つ「鳥料理 玉ひで」の姉妹店で、店主と料理長が腕をふるう絶品料理を堪能。現役時代や名将・星野仙一さんとの秘話にも迫る。

260年以上の歴史を誇る鶏料理店の姉妹店

番組では何度も訪れたことのある日本橋（東京）・人形町は、歴史と文化を色濃く残す町だ。

日比谷線人形町駅から出てすぐの場所にある「江戸路」。260年以上の歴史を誇る鶏料理店「鳥料理 玉ひで」の姉妹店として2001年に開店。

1階はカウンター16席と厨房、2階には最大30名まで利用できるテーブル席がある。店主は山田麻友美さんが、兄が継いだ親子丼の「玉ひで」とは全く異なる料理を出すため江戸路を開いたという。

そして、厨房を仕切るのが料理長の田中宰洋さん。「名古屋コーチン」や「つくば鶏」など、厳選された鶏を心ゆくまで堪能できる鶏づくしの店だ。

備長炭でじっくりと焼き上げたジューシーな焼き鳥はもちろん、それをご飯の上にたっぷりと乗せたランチメニューの「江戸路丼」、甘辛さが絶妙な「鳥もつ煮」、濃厚な鶏スープで煮込んだ「コラーゲン鳥」など、鶏のいろいろな部位が楽しめる。

鶏皮との出会いは高校時代

まずはビールを注文し、山本さんに聞いたのは現役時代のジンクス。

「朝起きたら手を合わせる。先発の日は洗車に行って、墓参りをして落ち着いて球場へ行く。シーズンに入ったら、一番好きな飲み物の『紅茶花伝』は我慢して飲まない」

ミルクティーが好きだという山本さんの牛乳好きは子供の頃から。「牛乳飲んで大きくなった根拠はどこにもないけど…」としつつ、毎朝10本もの牛乳を飲んでいたという。

また、焼き鳥を食べる際は、まず鶏皮を頼むそうで、「先発・中継ぎ・抑えすべてこなせる」鶏界の絶対的エースだと語る。

そんな山本さんが鶏皮好きになったのは高校時代。小学生から野球を始め、中学時代にはエースへと成長し、日大藤沢高校にスポーツ推薦で入学するなど、早くから才能を期待されていた。

「高校は強豪校で、夜8時くらいまで練習していて、最寄り駅から自転車に乗って、帰る途中のお肉屋さんで売っている焼き鳥の中で１番安かったのが鶏皮。帰りながら鶏皮を食べるのが習慣になって好きになった」

それからは飲食店で「鶏皮」の文字があれば、必ず食べるようになったそうで、「中華料理に行ったら必ず北京ダック」と断言。

鶏皮好きの山本さんに、店主が最初に出してくれたのが皮ポン酢。さまざまな部位の鶏皮をゆずポン酢で味付けした皮ポン酢を、一口食べた山本さんは「皮が脂身少な目でめちゃくちゃいい感じ。歯ごたえもいい。すごく上品です」と絶賛した。

野球人生を変えた星野仙一との出会い

そして、以前番組で教わった人気メニューの「鳥せんべい」「白レバ刺し風」も登場。

植野さんは「ビールのために生まれてきたような」とオススメし、山本さんも「これ球場で売ったら売れるよ」と提案。

球速こそ140キロ前後だった山本さんだが、驚異的なボールの回転数から生み出されるストレートや変化球、中でも内角に沈み込むスクリューボールが一級品で三振を量産。2年連続最多勝利、沢村賞受賞など輝かしい成績を収めた。

入団当時の監督は山内一弘さん。その後、星野仙一監督に代わり、山本さんは「『珍プレー好プレー』で見る星野さんの姿は、まだまだ氷山の一角。もっともっとすごい」と振り返る。

名投手・名監督として中日ドラゴンズを支えた、“燃える男”星野仙一さん。山本さんの入団当時、解説者だった星野さんは、ブルペンで投げる山本さんを見て「不恰好なモーションでコントロールもない」と一言。

監督就任が翌年に決まった86年秋季キャンプでは「いつになったら本気で投げるんだ」と厳しい言葉を投げつけるほどだった。

それでも山本さんは「星野さんと出会わなければ、こうやってご飯食べさせてもらえるようになることもなかった。ただ、今23歳に戻って『星野さんのもとでやれ！』って言われたら…やらないですね」と渋い顔でつぶやいた。

監督から通達された突然のアメリカ留学

待望の焼き鳥が到着すると、山本さんは「皮は見ただけでうまいかどうか、串の刺し方でも分かる」と語る。

つくね、せせり、ぼんじりに、大好きな皮は塩とタレで。皮を食べた山本さんは「嚙んだ瞬間に肉汁がぶわ〜っと。もう最高、味が上品」と大興奮。

ここで、中日ドラゴンズに入団後、星野さんからアメリカ留学を通達されたときのエピソードに。

「なんで、俺？と思いました。あの時ルーキーで入ってきたのが立浪和義さん。4歳下の高卒ルーキーより僕、給料低くて、クビ寸前。オープン戦の開幕投手に指名されたのに、初回に7失点KOで、試合後に監督室へ呼ばれて、監督から『今年もういいからアメリカに留学に行け』と言われて」

いきなり9カ月の留学を命令され、星野さんから特に具体的な指示もなかったと言い、「1試合でシーズン終わっちゃった」と山本さん。

アメリカで本場のスクリューボールを習得

突然言い渡されたドジャース傘下のマイナーリーグへ留学することになり、山本さんからすると「島流し」とも思えたが、この留学が運命を変えることに。

大きかったのは当時ドジャースで会長補佐を務め、国際担当として日米の野球交流に尽力していた生原昭宏（アイク生原）さんとの出会いだった。

アイクさんが、当時スクリューボールを武器にしていたフェルナンド・バレンズエラさんと引き合わせ、「教えてやってくれ」と言ってくれたことからはじまる。

「バレンズエラのスクリューボールは、ブルペンで見てたら右ピッチャーのカーブみたい、“これ無理だ”と思った」そうだが、山本さんはそれからお風呂以外はボール握り、徐々に習得したスクリューボールを武器にマイナーリーグで最多勝争いするまでに。

そして、夏にアイクから「日本に帰るぞ！」と急に言い渡されて戸惑ったそうだが、翌日、星野監督から「帰ってこい」という電話があり、「いますぐ帰ります」と従ったと話す。

「あの留学がなかったら今頃、山本昌って人もいない。星野さん、アイクさんは大恩人」

帰国した山本さんはスクリューボールとコントロールの良さを武器に大活躍し、32年に渡って現役を続けた。

いつかまたドラゴンズのユニフォームを

「鳥もつ煮」をつまみに、芋焼酎の「黒ぢょか」を。

酔いが回ってきた中で、最後に聞いたのは、プロ野球界復帰の可能性について。

「ドラゴンズ以外にも話はありましたが、やっぱりドラゴンズでないとダメだという思いがあります」と“ドラゴンズ愛”を語る。しかし、「誘いがない、ドラゴンズからは…」とこぼす山本さん。

さらに、引退後に星野さんと電話した際「これからは野球に恩返ししなさい」という言葉ももらったと明かした。いつかまた、ドラゴンズのユニフォームを着る昌さんが見られることを期待したい。