M!LK佐野勇斗＆山中柔太朗「メンバーも、ファンのみんなも笑顔にしたい」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗と山中柔太朗が、6月9日発売のファッション誌『MEN’S NON-NO』7月号増刊SPECIAL EDITION（集英社）の表紙を飾る。
【写真】5人のビジュ炸裂…色気あふれるM!LK
M!LKとしては本誌初登場であり、初カバーとなる。きらめく星々のように、カバーに散りばめられたアルファベットを上から順につないでいくと、グループ名にちなんだ特集タイトルにも使用している“ある単語”が浮かび上がるユニークな仕掛けとなっている。
特集では、カバーの衣装に加え、ルイ・ヴィトンやサンローラン、ドリス ヴァン ノッテンなど、そうそうたるラグジュアリーブランドのアイテムを颯爽と着こなすふたりの撮りおろしカットを掲載。同特集は通常版では7ページ、増刊では通常版の内容に6ページを加えた計13ページの構成となる。増刊のみ掲載のエクスクルーシブカットも見どころとなる。
イメージにぴったりの絢爛（けんらん）なパワービジュアルはもちろん、読み応えたっぷりのインタビューも掲載。「メンバーも、ファンのみんなも笑顔にしたい」と語る素顔に迫る。佐野は「ボトムスのシルエットだけは譲れない」と、普段から太めのパンツを愛用していることを明かし、細身のパンツを着用した際には「普段はかないアイテムだからすごく新鮮！」とコメント。山中が「はやちゃん（佐野）の新しい姿だね」とほほ笑む場面もあった。
同号通常版表紙は、同誌専属モデルの豊田裕大が飾る。
【写真】5人のビジュ炸裂…色気あふれるM!LK
M!LKとしては本誌初登場であり、初カバーとなる。きらめく星々のように、カバーに散りばめられたアルファベットを上から順につないでいくと、グループ名にちなんだ特集タイトルにも使用している“ある単語”が浮かび上がるユニークな仕掛けとなっている。
イメージにぴったりの絢爛（けんらん）なパワービジュアルはもちろん、読み応えたっぷりのインタビューも掲載。「メンバーも、ファンのみんなも笑顔にしたい」と語る素顔に迫る。佐野は「ボトムスのシルエットだけは譲れない」と、普段から太めのパンツを愛用していることを明かし、細身のパンツを着用した際には「普段はかないアイテムだからすごく新鮮！」とコメント。山中が「はやちゃん（佐野）の新しい姿だね」とほほ笑む場面もあった。
同号通常版表紙は、同誌専属モデルの豊田裕大が飾る。