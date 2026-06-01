『ちいさなプリンセス ソフィア』7年ぶり新シリーズ放送決定 新キャラクター登場の短編を日本初放送
ディズニーの子ども向けチャンネル「ディズニージュニア」で、人気アニメ『ちいさなプリンセス ソフィア』の7年ぶりとなる新シリーズの放送が決定した。これに先駆けて、新キャラクターたちが登場するショートストーリー『ちいさなプリンセス ソフィア マジカルフレンズ』が日本初放送される。
【画像】シンデレラとソフィアの場面カットほか記事に関連するそのほかの写真
6月27日に特別編成「プリンセスソフィア マジカルフレンズ・サタデー！」を実施。午前11時から午後3時までの4時間にわたり、『ちいさなプリンセス ソフィア』の世界をたっぷり楽しめる。
目玉となるのは、『ちいさなプリンセス ソフィア マジカルフレンズ』全5話の日本初放送。ソフィアと新たな仲間たちが繰り広げる、魔法と友情にあふれた物語が描かれる。
あわせて、ディズニープリンセスが登場する人気エピソードも放送。『シンデレラ』のシンデレラ、『アラジン』のジャスミン、『美女と野獣』のベル、『眠れる森の美女』のオーロラ、『ムーラン』のムーラン、『プリンセスと魔法のキス』のティアナなど、おなじみのプリンセスたちがソフィアと共演するエピソードがラインナップされている。
『ちいさなプリンセス ソフィア』は、母親が国王と結婚したことで突然プリンセスになった少女・ソフィアの成長を描く物語。お城での新生活の中で失敗や戸惑いを経験しながらも、思いやりや勇気、聡明さといった“本物のプリンセス”に大切なことを学んでいく姿が、世界中の子どもたちから支持を集めてきた。
「ディズニージュニア」は、全国のケーブルテレビおよび衛星放送（スカパー！）などで視聴できる有料チャンネル。
6月13日には新番組『まほうのしまのマジックキャンパーズ』のテレビ初登場を記念した特別編成「まほうのしまのマジックキャンパーズ スタートスペシャル！」（後5：00〜6：30）も放送される。
魔法に満ちた不思議な島を舞台に、若き探検家ダーリーとルーミスが個性豊かな仲間たちや不思議な生き物たちと出会いながら冒険を繰り広げるファンタジー作品。3話連続放送を通じて新たな物語の魅力を届ける。
毎週土・日曜に、家族みんなで楽しめる映画を放送する「キラキラムービー」（土曜は後9：00〜、日曜は後5：00〜）の6月のラインナップは、『スティッチ！ザ・ムービー』（6月6日・7日）、『リロ＆スティッチ２』（6月13日・14日）、『リロ＆スティッチ』（6月20日・21日）、『ポカホンタスII イングランドへの旅立ち』（6月27日・28日）を放送。
■特別編成 「プリンセスソフィア マジカルフレンズ・サタデー！」放送情報
6月27日
前11：00〜 『ちいさなプリンセス ソフィア／はじまりのものがたり』（映画『シンデレラ』のシンデレラが登場！）
前11：55〜 『ちいさなプリンセス ソフィア マジカルフレンズ』
＃1「ソフィアとまほうのおしろのペット」 日本初放送
＃2「ソフィアとレイラの まほうのチョウチョのはね」 日本初放送
＃3「ソフィアとクローバーの まほうのじゅもん」 日本初放送
＃4「ソフィアとゼインの まほうのおんがく」 日本初放送
＃5「ソフィアとカミラ にじのくすりをつくる」 日本初放送
後0：05〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』 ＃1「プリンセスのすること」
後0：30〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃12「まほうの じゅうたん」（映画『アラジン』のジャスミンが登場！）
後1：00〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃17「エンチャンシアのうた」（映画『美女と野獣』のベルが登場！）
後1：30〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃24「とくべつな いちにち」（映画『眠れる森の美女』のオーロラが登場！）
後2：00〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃37「どうくつのたからもの」（映画『ムーラン』のムーランが登場！）
後2：30〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃47「ウィンターの まほう」（映画『プリンセスと魔法のキス』のティアナが登場！）
【画像】シンデレラとソフィアの場面カットほか記事に関連するそのほかの写真
6月27日に特別編成「プリンセスソフィア マジカルフレンズ・サタデー！」を実施。午前11時から午後3時までの4時間にわたり、『ちいさなプリンセス ソフィア』の世界をたっぷり楽しめる。
あわせて、ディズニープリンセスが登場する人気エピソードも放送。『シンデレラ』のシンデレラ、『アラジン』のジャスミン、『美女と野獣』のベル、『眠れる森の美女』のオーロラ、『ムーラン』のムーラン、『プリンセスと魔法のキス』のティアナなど、おなじみのプリンセスたちがソフィアと共演するエピソードがラインナップされている。
『ちいさなプリンセス ソフィア』は、母親が国王と結婚したことで突然プリンセスになった少女・ソフィアの成長を描く物語。お城での新生活の中で失敗や戸惑いを経験しながらも、思いやりや勇気、聡明さといった“本物のプリンセス”に大切なことを学んでいく姿が、世界中の子どもたちから支持を集めてきた。
「ディズニージュニア」は、全国のケーブルテレビおよび衛星放送（スカパー！）などで視聴できる有料チャンネル。
6月13日には新番組『まほうのしまのマジックキャンパーズ』のテレビ初登場を記念した特別編成「まほうのしまのマジックキャンパーズ スタートスペシャル！」（後5：00〜6：30）も放送される。
魔法に満ちた不思議な島を舞台に、若き探検家ダーリーとルーミスが個性豊かな仲間たちや不思議な生き物たちと出会いながら冒険を繰り広げるファンタジー作品。3話連続放送を通じて新たな物語の魅力を届ける。
毎週土・日曜に、家族みんなで楽しめる映画を放送する「キラキラムービー」（土曜は後9：00〜、日曜は後5：00〜）の6月のラインナップは、『スティッチ！ザ・ムービー』（6月6日・7日）、『リロ＆スティッチ２』（6月13日・14日）、『リロ＆スティッチ』（6月20日・21日）、『ポカホンタスII イングランドへの旅立ち』（6月27日・28日）を放送。
■特別編成 「プリンセスソフィア マジカルフレンズ・サタデー！」放送情報
6月27日
前11：00〜 『ちいさなプリンセス ソフィア／はじまりのものがたり』（映画『シンデレラ』のシンデレラが登場！）
前11：55〜 『ちいさなプリンセス ソフィア マジカルフレンズ』
＃1「ソフィアとまほうのおしろのペット」 日本初放送
＃2「ソフィアとレイラの まほうのチョウチョのはね」 日本初放送
＃3「ソフィアとクローバーの まほうのじゅもん」 日本初放送
＃4「ソフィアとゼインの まほうのおんがく」 日本初放送
＃5「ソフィアとカミラ にじのくすりをつくる」 日本初放送
後0：05〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』 ＃1「プリンセスのすること」
後0：30〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃12「まほうの じゅうたん」（映画『アラジン』のジャスミンが登場！）
後1：00〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃17「エンチャンシアのうた」（映画『美女と野獣』のベルが登場！）
後1：30〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃24「とくべつな いちにち」（映画『眠れる森の美女』のオーロラが登場！）
後2：00〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃37「どうくつのたからもの」（映画『ムーラン』のムーランが登場！）
後2：30〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃47「ウィンターの まほう」（映画『プリンセスと魔法のキス』のティアナが登場！）
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