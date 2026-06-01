キタニタツヤ『ANN0』に中島健人がゲスト出演 最終回前最後のスペシャルウィーク
キタニタツヤがパーソナリティーを務めるニッポン放送『キタニタツヤのオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週火曜 深3：00）の2日放送回に、中島健人がゲスト出演する。
【写真】ブース内で触れ合うキタニタツヤと中島健人
5月26日の生放送で、番組が6月30日に最終回を迎えることが発表された。最後のスペシャルウィークとなる今回の放送には中島がゲスト出演。これまでもゲスト出演のほか、キタニの喉の調子が悪くなった際の助っ人として番組に登場するなど、節目ごとに出演してきた中島。キタニとはスペシャルユニット「GEMN（ジェム）」としても活動しており、ゲスト回を締めくくる存在として迎えられる。放送では「番組で、やり残したことをやりきろう！」を目標に掲げ、届ける。
また、今回は事前収録での放送となり、収録時の場面写真も公開された。やり残したこととは何か、そしてやり切れたのか、注目だ。
中島をゲストに迎える『キタニタツヤのオールナイトニッポン0（ZERO）』は、6月2日深夜3時からニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送。番組はラジオ・radikoのほか、ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」でスタジオの様子を映像でライブ配信し、放送後にはパーソナリティによる「17LIVE」限定のアフタートークも配信される。
【写真】ブース内で触れ合うキタニタツヤと中島健人
5月26日の生放送で、番組が6月30日に最終回を迎えることが発表された。最後のスペシャルウィークとなる今回の放送には中島がゲスト出演。これまでもゲスト出演のほか、キタニの喉の調子が悪くなった際の助っ人として番組に登場するなど、節目ごとに出演してきた中島。キタニとはスペシャルユニット「GEMN（ジェム）」としても活動しており、ゲスト回を締めくくる存在として迎えられる。放送では「番組で、やり残したことをやりきろう！」を目標に掲げ、届ける。
中島をゲストに迎える『キタニタツヤのオールナイトニッポン0（ZERO）』は、6月2日深夜3時からニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送。番組はラジオ・radikoのほか、ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」でスタジオの様子を映像でライブ配信し、放送後にはパーソナリティによる「17LIVE」限定のアフタートークも配信される。