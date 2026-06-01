Stray Kids・フィリックス、今年もゴンチャのグローバルアンバサダーに 店内装飾やプレゼントキャンペーンの特別企画が始動
8人組ボーイズグループ・Stray KidsのFelix（フィリックス）が、昨年に引き続きゴンチャのグローバルアンバサダーに就任。4日より特別企画が始動する。
【写真】ゴンチャ店舗にStray Kids・Felixが登場
長年ゴンチャファンとして知られるFelixが今年もゴンチャのグローバルアンバサダーに就任し、全世界でもさまざまなキャンペーンがスタートしている。日本でも昨年はじめてコラボレーション施策を実施し、店頭とSNSにて大きな盛り上がりをみせた。
こうした反響を受け、今年も引き続きFelixをアンバサダーに迎えたさまざまな企画を開始。特別な店内装飾やBGMはもちろんのこと、対象商品の購入でもらえる「Felix ハッピーカードキャンペーン」、My Gong cha会員が抽選で当たる「Felix ボイスキーホルダーキャンペーン」、SNS投稿のキャンペーンなど、昨年以上に各種企画を用意している。
■第1弾「Felix ハッピーカードキャンペーン」
対象商品を購入で、「Felixハッピーカード」を先着でプレゼント。デザインは2枚1組のセットが全3種類。いずれか1セットをランダムでお渡し。どのFelixをお迎えできるかは、受け取ってからのお楽しみ。
●実施期間：6月4日（木）（なくなり次第終了）
●対象商品：TEACRAFT マスカット＆ピーチ 凍頂烏龍 ミルフォティー（ICED/L）520円、タロ ミルク（ICED/L）630円、マンゴー阿里山 ティーエード（ICED/L）660円、SHINEシャインマスカット スパークリングティー（ICED/L）760円※Lサイズのみ対象
●プレゼント内容：Felix ハッピーカード（2枚1セット）
■第2弾「Felix ボイスキーホルダーキャンペーン」
My Gong chaを利用し、TEACRAFTを含む期間中累計2000円（税込）以上購入者の中から抽選で1万人に、Felixの限定メッセージを楽しめる「Felix ボイスキーホルダー」をプレゼント。デザインは全2種から1つをランダム。
●実施期間：6月10日（水）〜30日（火）
●対象商品：TEACRAFT1点以上を含むゴンチャ商品を期間中累計2000円（税込）以上購入
●プレゼント内容 Felixボイスキーホルダー1個（抽選で1万人）
■店頭サイネージスペシャル動画
期間：6月4日（木）〜
■手書きメッセージ入りレシート
期間：6月4日（木）〜
※ モバイルオーダーは対象外
■等身大パネル（限定店舗）
今年もFelixの等身大パネルが店舗に登場。
期間：7月1日（水）〜
■BGM企画＆Felixスペシャルメッセージ
店内BGMでは、「STAY in Our Little House」のセットリストから選曲したStray Kidsの楽曲が流れる。
■ウィンドウ装飾
Felixのビジュアルを大きくあしらった特別装飾が限定店舗で登場。デザインは全部で3種類。
●実施期間：6月4日（木）〜
●実施店舗：ゴンチャ20店舗
■大宮アルシェ ビルボード/ビジョン
昨年も話題となった埼玉県・大宮アルシェ屋外の巨大ビルボードに今年もFelixが登場。
ビルボード期間：6月4日（木）〜7月2日（木）
ビジョン期間：6月4日（木）〜8月31日（月）
【写真】ゴンチャ店舗にStray Kids・Felixが登場
長年ゴンチャファンとして知られるFelixが今年もゴンチャのグローバルアンバサダーに就任し、全世界でもさまざまなキャンペーンがスタートしている。日本でも昨年はじめてコラボレーション施策を実施し、店頭とSNSにて大きな盛り上がりをみせた。
■第1弾「Felix ハッピーカードキャンペーン」
対象商品を購入で、「Felixハッピーカード」を先着でプレゼント。デザインは2枚1組のセットが全3種類。いずれか1セットをランダムでお渡し。どのFelixをお迎えできるかは、受け取ってからのお楽しみ。
●実施期間：6月4日（木）（なくなり次第終了）
●対象商品：TEACRAFT マスカット＆ピーチ 凍頂烏龍 ミルフォティー（ICED/L）520円、タロ ミルク（ICED/L）630円、マンゴー阿里山 ティーエード（ICED/L）660円、SHINEシャインマスカット スパークリングティー（ICED/L）760円※Lサイズのみ対象
●プレゼント内容：Felix ハッピーカード（2枚1セット）
■第2弾「Felix ボイスキーホルダーキャンペーン」
My Gong chaを利用し、TEACRAFTを含む期間中累計2000円（税込）以上購入者の中から抽選で1万人に、Felixの限定メッセージを楽しめる「Felix ボイスキーホルダー」をプレゼント。デザインは全2種から1つをランダム。
●実施期間：6月10日（水）〜30日（火）
●対象商品：TEACRAFT1点以上を含むゴンチャ商品を期間中累計2000円（税込）以上購入
●プレゼント内容 Felixボイスキーホルダー1個（抽選で1万人）
■店頭サイネージスペシャル動画
期間：6月4日（木）〜
■手書きメッセージ入りレシート
期間：6月4日（木）〜
※ モバイルオーダーは対象外
■等身大パネル（限定店舗）
今年もFelixの等身大パネルが店舗に登場。
期間：7月1日（水）〜
■BGM企画＆Felixスペシャルメッセージ
店内BGMでは、「STAY in Our Little House」のセットリストから選曲したStray Kidsの楽曲が流れる。
■ウィンドウ装飾
Felixのビジュアルを大きくあしらった特別装飾が限定店舗で登場。デザインは全部で3種類。
●実施期間：6月4日（木）〜
●実施店舗：ゴンチャ20店舗
■大宮アルシェ ビルボード/ビジョン
昨年も話題となった埼玉県・大宮アルシェ屋外の巨大ビルボードに今年もFelixが登場。
ビルボード期間：6月4日（木）〜7月2日（木）
ビジョン期間：6月4日（木）〜8月31日（月）