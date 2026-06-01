タレントの有吉弘行（52）が、5月31日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。自身の誕生日について語った。

この日は有吉の52歳の誕生日で「そんなことはどうでもいいですよ」と興味なさそうにしつつ「家でもケーキ買ってきて。子どもと妻（夏目三久さん）がケーキ買ってきてくれて」と報告。しかし「家に着いた途端、子どもが興奮してケーキひっくり返して」と苦笑した。

アシスタントのタイムマシーン3号山本浩司、松崎克俊が「うわあ〜何だそのエピソード」「幸せなエピソードですよね」とほほ笑ましい光景に声を上げると、有吉は「子どもがロウソク消してるのを見ると、ダチョウ倶楽部のイベントに参加してる場合じゃないなって。家庭を大事にしないと」と冗談めかして語った。

有吉は25日に行われた「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」でMCを務めており「（笑福亭）鶴瓶さんが熱湯風呂で溺れてるエピソードより、俺にとっちゃ子どもがケーキひっくり返したってエピソードの方が笑えるから」と笑っていた。