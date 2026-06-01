これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越に乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。



◆1日(月)これからの天気

強い日差しが照りつけるでしょう。ときおり雲が広がりますが、天気のくずれはなさそうです。お出かけの際には帽子や日傘を活用し、紫外線対策・暑さ対策をしましょう。



降水確率は、夜にかけても各地で20%以下となっています。



◆1日(月)の予想最高気温

最高気温は、28～33℃の予想です。昨日と同じくらいかやや高いところが多く、阿賀町では4℃ほど高いでしょう。平年と比べると各地で5℃以上高く、真夏並みのところもありそうです。室内ではエアコンを利用して涼しくしてお過ごしください。