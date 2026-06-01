任期満了に伴う田上町の町長選挙は5月31日に投開票が行われ、現職の佐野恒雄さん(79)が新人との一騎打ちを1票差で制し、3回目の当選を果たしました。



■開票結果

【当選】佐野恒雄さん(79) 無・現 3030票

今井幸代さん(41) 無・新 3029票



佐野さんが1票差の激戦を制し3回目の当選を決めました。



■佐野恒雄氏

「こんなことがあるのかなと思っている。半分の有権者が今井さんを支持している。そこは重く受け止めていくことが必要。」



佐野さんは2期8年の実績を強調し、住みやすいまちづくりなどを訴えました。町議を4期務めた今井さんは、人口減少に対応したまちづくりなどを訴えましたが、わずかに届きませんでした。



田上町の選管によりますと、開票結果を一度確定させたものの差が1票だったため、再びすべての票を確認し最終の確定を出したということです。