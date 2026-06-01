「球の質が本当にエグいですね」SB→DeNA電撃移籍159キロ右腕の圧巻パフォにファン注目、好調西武に無失点投球「160キロ超えてくるな」「どこまでいけるか楽しみだ」
尾形は先発マウンドで圧巻の投球を見せた（C）産経新聞社
DeNAは5月31日の西武戦（ベルーナドーム）に6−0と勝利。
投打がかみ合い快勝となる中で光ったのは5月12日にソフトバンクから交換トレードで移籍してきた尾形崇斗の投球シーンにもあった。
【動画】何だこの逸材…圧巻のピッチングで打者を封じる尾形の投球シーン
初回先頭のアレキサンダー・カナリオをいきなり158キロのストレートで空振り三振に仕留めると、2回には自己最速タイの159キロを計測とエンジン全開。3回以降は二塁を踏ませない、力強い投球で好調な西武打線を封じ込め5回2安打無失点、7奪三振。圧巻のパフォーマンスで移籍後、初勝利を飾った。
5月12日、山本祐大と1対2の交換トレードでDeNAに移籍。元々ソフトバンク時代から潜在能力の高さは知られていたが、リリーフから自身が希望する先発マウンドに戦いの場を移し、しっかり求められた役割を果たした。
この尾形の姿にはDeNAファンの間からも「球の質が本当にえぐいですね」「160キロ、超えてくるな」「どこまでいけるか、楽しみだ」と引き続きの活躍を期待する声が多く出ている。
DeNAにとっても安定した力を発揮する先発は求めていたところ。今後も剛腕のピッチングシーンが話題を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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