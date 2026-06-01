「球の質が本当にエグいですね」SB→DeNA電撃移籍159キロ右腕の圧巻パフォにファン注目、好調西武に無失点投球「160キロ超えてくるな」「どこまでいけるか楽しみだ」

尾形は先発マウンドで圧巻の投球を見せた（C）産経新聞社

DeNAは5月31日の西武戦（ベルーナドーム）に6−0と勝利。

投打がかみ合い快勝となる中で光ったのは5月12日にソフトバンクから交換トレードで移籍してきた尾形崇斗の投球シーンにもあった。

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初回先頭のアレキサンダー・カナリオをいきなり158キロのストレートで空振り三振に仕留めると、2回には自己最速タイの159キロを計測とエンジン全開。3回以降は二塁を踏ませない、力強い投球で好調な西武打線を封じ込め5回2安打無失点、7奪三振。圧巻のパフォーマンスで移籍後、初勝利を飾った。

5月12日、山本祐大と1対2の交換トレードでDeNAに移籍。元々ソフトバンク時代から潜在能力の高さは知られていたが、リリーフから自身が希望する先発マウンドに戦いの場を移し、しっかり求められた役割を果たした。