ヒップホップアーティスト、AK-69（47）が31日放送のABC、テレ朝系「EUGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。フィーチャリング・アーティストとの秘話を明かした。

この日は、名曲揃いのFeaturing楽曲を特集。AK-69は、X JAPANのボーカル・Toshiを招いた「BRAVE feat.Toshi」（2018年）のレコーディングを振り返った。

「ほんとにスタジオでめちゃくちゃ緊張した」と吐露。「X JAPAN、世代なんで…小学生の時めっちゃ好きだったんで。うわーToshiだ!!と思って。緊張し過ぎて、あいさつもそこそこにトイレに行かせてもらった」と苦笑いした。

すぐ後にToshiもトイレへ。「僕、先に手洗ってたんですよ。Toshiさんっていつも、オープンフィンガーのグローブしてらっしゃるじゃないですか。そのまま洗面所に来られたんで、“うぉっ！どうするんだろう、Toshiは”って思って…」と当時の様子を回想した。

AK-69は「そのままいきました」と、Toshiがグローブを外すことなく手を洗ったことを報告。「どこ見てんねん！」と大笑いのSUPER-EIGHT・村上信五らに、「めちゃめちゃロックやん！と思った」と驚きを口にした。

貴重な？証言に「フィーチャリングしてないと見れないですもんね」と高橋茂雄が笑えば、安田章大も「マジでそのままいったんですか！」と反応。「そのままいきましたね。多分取りたかったんでしょうけど、ヒップホップのアーティストの前でロックミュージシャンのプライドみたいな…？外すところは後輩には見せらんねえ！みたいな感じで指先を洗っていらした」と、AK-69は当時のToshiの心理を推測していた。