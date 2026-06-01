はじめしゃちょー、娘に謝罪の2ショット「すまん娘よ」
YouTuberのはじめしゃちょー（33）が5月31日、自身のXを更新し、娘との2ショット写真を投稿した。
【写真】めっちゃ可愛い！はじめしゃちょー＆娘の2ショット
この休日は都内で『ポケモンGO』の大型イベントが行われており、「東京でポケモンGOのイベント行ってきた！！！楽し過ぎた涙涙 色違い背景付きメガミュウツーYマジで最高声かけてくださった皆さん本当にありがとうございます！！お写真撮れなくてごめんなさい！」とオフショットを投稿。
そんな中で「すまん娘よ パパのポケモンGOに付き合ってくれ」と、娘との2ショット写真を公開した。
はじめしゃちょーは、2012年にYouTuberとしての活動を開始し、同年8月にYouTubeチャンネル「 はじめしゃちょー（hajime）」を開設。14年4月にUUUM専属クリエイターとして加入し、日本を代表するYouTuberとして知られている。25年8月に結婚、今年1月1日に第1子誕生を発表した。
【写真】めっちゃ可愛い！はじめしゃちょー＆娘の2ショット
この休日は都内で『ポケモンGO』の大型イベントが行われており、「東京でポケモンGOのイベント行ってきた！！！楽し過ぎた涙涙 色違い背景付きメガミュウツーYマジで最高声かけてくださった皆さん本当にありがとうございます！！お写真撮れなくてごめんなさい！」とオフショットを投稿。
はじめしゃちょーは、2012年にYouTuberとしての活動を開始し、同年8月にYouTubeチャンネル「 はじめしゃちょー（hajime）」を開設。14年4月にUUUM専属クリエイターとして加入し、日本を代表するYouTuberとして知られている。25年8月に結婚、今年1月1日に第1子誕生を発表した。