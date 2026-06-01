「パイの実」史上初アニメ化 百田夏菜子、推しキャラの理由はメンバーとの共通点「ストップウォッチをピッタリ止めるのが上手」
ももいろクローバーZの百田夏菜子、お笑いコンビ・マユリカ（中谷、阪本）、声優の小林由美子、引坂理絵が1日、都内で行われたロッテ「パイの実」アニメ化発表会に登場した。
【写真】華やかなドレスで！アフレコに挑戦する百田夏菜子
パイの実が好きだという百田は、「あたためたり、冷やしたり、季節や気分に合わせてアレンジして食べるのが大好きです」とこだわりを披露。アニメ化には「とってもかわいい雰囲気になるのかなと思っていたんですけど、1話を観たら、木にパイの実がいっぱいなっていて、こんな夢の世界あるんだと思いました！」とにっこり。
アニメ化を初めて聞いたときの感想を聞かれた阪本は「お菓子のアニメ化って聞いたことがなかったので、びっくりしました」というと、中谷も「こんなことってあるんですね。どういうこと？ってなりました」と驚きの声を上げていた。
同アニメの推しキャラを聞かれた百田は“ロクシー”というキャラクターを挙げ、「メンバーの玉井詩織ちゃんが同じ6月4日生まれで、高城れにちゃんと同じストップウォッチをピッタリ止めるのが上手（ロキシーがストップウォッチを6秒4で止めることができる特技を持つキャラクター）。あと、付けている髪飾りが佐々木彩夏ちゃんに似ていて、メンバーの共通点が多かったので思わず選んでしまいました」とメンバー愛を披露した。
イベントでは、百田とマユリカは生アフレコにも挑戦した。
「パイの実」の新プロジェクト「パイの実おしの森プロジェクト」第二弾として、「パイの実」ブランド史上初となるアニメ化が決定。オリジナルアニメーション「パイの実おしの森へようこそ！」が6月4日からロッテ公式YouTubeチャンネルにて順次公開される。
『ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』など国民的人気作品を数多く手掛けるシンエイ動画と豪華クリエイター陣と強力なタッグを組み、オリジナルアニメーションを届ける。主演声優には、『クレヨンしんちゃん』野原しんのすけ役で知られる小林由美子、『HUGっと！プリキュア』キュアエール役などで活躍する引坂理絵が務める。
【写真】華やかなドレスで！アフレコに挑戦する百田夏菜子
パイの実が好きだという百田は、「あたためたり、冷やしたり、季節や気分に合わせてアレンジして食べるのが大好きです」とこだわりを披露。アニメ化には「とってもかわいい雰囲気になるのかなと思っていたんですけど、1話を観たら、木にパイの実がいっぱいなっていて、こんな夢の世界あるんだと思いました！」とにっこり。
同アニメの推しキャラを聞かれた百田は“ロクシー”というキャラクターを挙げ、「メンバーの玉井詩織ちゃんが同じ6月4日生まれで、高城れにちゃんと同じストップウォッチをピッタリ止めるのが上手（ロキシーがストップウォッチを6秒4で止めることができる特技を持つキャラクター）。あと、付けている髪飾りが佐々木彩夏ちゃんに似ていて、メンバーの共通点が多かったので思わず選んでしまいました」とメンバー愛を披露した。
イベントでは、百田とマユリカは生アフレコにも挑戦した。
「パイの実」の新プロジェクト「パイの実おしの森プロジェクト」第二弾として、「パイの実」ブランド史上初となるアニメ化が決定。オリジナルアニメーション「パイの実おしの森へようこそ！」が6月4日からロッテ公式YouTubeチャンネルにて順次公開される。
『ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』など国民的人気作品を数多く手掛けるシンエイ動画と豪華クリエイター陣と強力なタッグを組み、オリジナルアニメーションを届ける。主演声優には、『クレヨンしんちゃん』野原しんのすけ役で知られる小林由美子、『HUGっと！プリキュア』キュアエール役などで活躍する引坂理絵が務める。