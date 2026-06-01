台風6号が接近している沖縄県那覇市から中継です。

那覇市内では朝から風が強まっていて、時折、たたきつけるように雨が吹き付けています。通りを歩く人の姿はほとんどありません。

沖縄本島地方には1日朝早く、暴風警報が出ました。南城市では午前9時7分に、33.6メートルの最大瞬間風速を観測しています。

県内の宮古空港、石垣空港、那覇空港を発着する航空便は1日、全便の欠航が決まっていて、空港のターミナルビルは閉鎖されています。

また、沖縄本島と周辺離島を結ぶフェリーは軒並み欠航し、沖縄本島内の路線バスとモノレールも始発から運休するなど公共交通がほぼ止まった状態です。

このため、県庁や多くの市町村の役所は1日、業務を停止し、宮古島市と沖縄本島内のすべての公立学校も臨時休校となりました。

デパートやスーパー、飲食店など臨時休業とした店舗や、外来診療を休診とした医療機関も多く、市民生活には大きな影響が出ています。

まだ、けが人などの情報はありませんが、一部で停電が始まったほか、午前11時半現在、沖縄本島5つの市町村で警戒レベル4にあたる避難指示が出されるなど、緊張が高まっています。