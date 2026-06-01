「嵐」ラストライブにバックダンサー出演のＡＣＥｅｓ浮所「時代を作ったグループ」一夜明け憧れの先輩への熱い思い語る

ジュニアの５人組「ＡＣＥｅｓ」の浮所飛貴が４日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ出演。５月３１日に行われた嵐のラストライブへのバックダンサーとしての出演を振り返り、先輩への熱い思いを語った。

「母が嵐ファンでかっこいいと思ったことがきっかけで、事務所に入りたいと思って応募したので感謝しかない」と入所のきっかけが嵐だったことを明かし、VTR中は涙をぐっとこらえるような表情も見せた。

バックダンサーでの出演についてＭＣの山里亮太が「言ったら一番の特等席じゃない」と振ると「ステージ上からあの姿を見られるのは本当にすごいこと」と話しつつ、「ぜいたくな悩みですけど、このステージを客席からも見たかったなっていうのもありました」と“ファン”としてのコメントも。「５人越しの５万人の景色は今思い出しても感動します」と思い出をかみ締めた。

過去２度バックについた時にはコロナ禍での無観客ライブだったため「初めてお客さんと嵐さんが対面している姿を見た」と話し、「（松本）潤くんのプロデュースする『嵐』というライブのすごさを間近で１５公演見られて本当に勉強になりました。嵐さんのファン思いな姿をずっと見ていて、学ぶところしかなかった。僕自身もステージの立ち方が変わりました。時代を作ったグループだと思います」と大先輩への尊敬の言葉で締めた。