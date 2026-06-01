女優の瀧本美織（34）が5月31日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。自身のデビュー秘話を語った。

デビューのきっかけについて聞かれ、瀧本は「私、もともとグループでデビューしてまして」と告白。「小6の時に5人組のダンスボーカルユニットで」と、2006年に活動を終了した「SweetS」時代を振り返った。

そして「女優さんは17歳から始めて、それはスカウトで今の事務所に入ったんですけど、そこからずっと続いてる感じ」といい、「今も音楽は切り離せない存在ではあって、ライブもしますし」と話すと、手相占い師の大串ノリコさんは「本当にこの業界があってる」と指摘した。

また「普通のお堅い仕事はまったくできない。今の仕事は楽しみながらやる、いつも変化があって。だから凄く水が合う。ピークはまだまだ先。66歳がピーク」との診断結果に、瀧本は「遅いよ！待ってください」とツッコミ。「そこまで上がっていけるっていう」とフォローされると、「そういうことか。遠いな、でも…」と嘆いていた。