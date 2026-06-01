◇MLB ドジャース9−1フィリーズ(日本時間6月1日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの山本由伸投手が6回途中無失点10奪三振の好投をみせるなど、フィリーズに9−1で勝利しました。

前回登板は7回1失点で白星を手にした山本投手は、中6日での先発マウンド。立ち上がりは2度のABSチャレンジ成功などもあり、2奪三振と絶好のスタートを切ります。

4点リードの5回は2本の安打で1アウト2、3塁のピンチを背負いますが、本塁打数リーグトップのカイル・シュワバー選手を156キロのストレートで空振り三振。続くトレー・ターナー選手も見逃し三振で抑えました。

打線は2回に9番のアレックス・フリーランド選手が長打を放ち、1塁走者のマックス・マンシー選手の好走塁で1点を先制。3回にもカイル・タッカー選手のタイムリーで1点を奪うと、4回には7番のライアン・ウォード選手がメジャー初本塁打を記録。さらにフリーランド選手の一発も飛び出すなど、下位打線が躍動します。その後も得点を重ね、2回以降は毎回得点の計9得点。フィリーズに2勝1敗で勝ち越しを決めました。

山本投手は6回途中、104球を投じ、4安打、10奪三振、2四球、1死球、無失点の内容で今季5勝目。防御率2.86となりました。最速98.2マイル＝約158キロにスプリット、カーブ、シンカー、カットボール、スライダーなどを織り交ぜ、相手打線を制圧しました。また1番DHで出場した大谷翔平選手は2安打を記録。直近15試合は57打数22安打の打率.386、3本塁打、14打点と好調をキープしています。

またチームは5カード連続勝ち越しと、直近10戦で8勝2敗と好調。現地の5月の日程を終えて、37勝21敗の勝率.638で地区首位を走っています。