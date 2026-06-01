◇MLB ドジャース 9-1 フィリーズ(日本時間1日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのエースとして成長する山本由伸投手に対し、ロバーツ監督が絶大な信頼を寄せます。

試合前に山本投手について「パフォーマンスの確実性があるね。由伸みたいな男がボールを持つと、それだけで自信が湧くんだよ。しかも、10連戦中の強いチームとのシリーズを勝ちにいくとき、彼には本当に頼りになる部分がたくさんある。 彼が人としてどういう人か、競技者としてどうか、準備の仕方も含めて、この男は本当に素晴らしいね。人やアスリートをこれ以上うまく表現できないと思う。十分な柔軟さと規律がありながら、我々が話すタフさとキラーの部分も持っている。彼についてはまだまだ長く語れるね」と語るロバーツ監督。

山本投手には自信が満ちあふれてると言い、「去年の途中あたりから少しずつ起こったと思います。もう彼らを守らなければならないとは感じなくなりました。三度目の困難な時期を乗り越え、ストレスがあっても耐え抜いて進み続けられると感じました。どの瞬間だったかははっきり覚えていませんが、その時点でもう補助輪を外しても大丈夫だと感じました」と話します。

「彼は強豪チームに勝ち、ストレスをうまく管理し、ダメージを最小限に抑えられる。序盤で打撃を受けても耐えて、試合を続けられる。基本的に安定して試合を長引かせることができる。そういったところが彼の持つ特長の1つだね」とエースとしての信頼も培っていっています。

実際この日の山本投手はMLBトップの22本塁打を誇るカイル・シュワバー選手に対し3打数3三振と相手チームの勢いを抑え、5回1/3を投げ、10奪三振、無失点の投球を見せ、5勝目を手にしました。