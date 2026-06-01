きゅるりんってしてみて、5周年迎え語る今とこれから カワイイを磨くライフスタイル紹介も【インタビュー】
4人組アイドルグループ・きゅるりんってしてみてが、グループ5周年を記念した書籍『きゅるりんってしてみて 5th Anniversary Photobook カワイイ・リアリズム』（KADOKAWA）を発売中。発売記念イベントのチケットは即日ソールドアウト。7月12日には、大阪・TSUTAYA EBISUBASHIにて、追加のイベント開催も決定している。そんなきゅるりんってしてみてのメンバーに、書籍の見どころや、ますます勢いを増す彼女たちについて聞いた（取材は4月に実施）。
【画像】きゅるりんってしてみて、メンバーソロショット
■夢がかなった5周年メモリアルフォトブック
――5周年メモリアルブックの刊行を初めて聞いた時のお気持ちは？
逃げ水あむ：ずっとやりたくて、「やりたいことありますか？ 」と聞かれたら「4人での写真集を出したい！」と言ってきたので、「やっときたか！」と思いました。KADOKAWAさんで出してもらえるということで、絶対良いものにしたいって、張り切って「(撮影で)これやりたいです！」とか送っちゃうくらい、前のめりに楽しみにしていました。
環やね：私も「ついに！」という感じで。メンバー全員かわいいし、いつかは出せるだろうと思っていて。「ついに出ますか！絶対良いものを届けるぞ〜！」と思いました。
――準備したことなどはありますか？
環やね：スタイリングごとにメイクを変えてて、例えば制服の衣装は結構すっぴんに近い感じにしたりとか、それぞれのスタイリングに合うメイクを考えました。
チバゆな：他のメンバーがずっと写真集を出したいって言っていたので、「良かったな〜！ やっと写真集出せるね！」って思いました。「メンバーがやりたいことがかなってうれしい！」と心の中で思っていました。
島村嬉唄：私も、実は密かにちょっとやってみたいと思っていたことだったので、かなってうれしいなという気持ちでしたね。やりたいことがいっぱい浮かびすぎちゃったんですけど、まさに自分がやりたかったことを実現してもらいました。みんなの魅力が詰まった一冊で、こだわっているので、さらにきゅるちゃんを好きになってもらえる一冊にしたい!!と思いました。
■メンバーの「なりたい姿」とは？
――今回の5周年メモリアルブックには、各メンバーの「なりたい姿」の撮りおろしカットが収録されています。どんなオーダーをしてあの衣装になったんですか？
逃げ水あむ： テーマとしては「格闘できる逃げ水あむ」ということで、柔道などいろいろな格闘パターンを提案して、結果ボクシングになりました。ボクシングの赤いグローブは絶対つけたくて。 最初は本当にボクシングユニフォームみたいな、キラキラ、テカテカのパンツの衣装だったんですけど、私が実は週末ボクシングジムに通ってます！みたいなリアルさを出したくて、トレーニングウェアに変更してもらったりしました。撮影スタジオはガチのボクシングジムでした。かわいいところでした！
環やね：私は「『日本人形とフランス人形の融合体』でお願いします」と、ざっくりとオーダーしたら、スタイリストさんが私の想像を超えるスタイリングを組んでくださって。「さすが！」と感動して、スタイリストさんに出していただいた衣装そのままで撮影しました。すごくお気に入りです。着物にコルセット、頭はボンネットで、足元はヒールで、本当にちょうど和と洋の良いバランスがとれていると思います。
チバゆな：私は「退廃」みたいなテーマでお願いして、『汚れた天使』という感じの衣装を着ました。普段の私は笑顔で幸せたっぷりな印象があるかなと思うので、普段とはちょっと違う姿を見せられたらと思って。でも結局いっぱい笑顔のカットも撮っちゃいました（笑）。
島村嬉唄：私は明確にやりたいイメージがあって。石原さとみさん出演の※「組曲」のCMがすっごく大好きで、毎年秋になると見たくなるCMなんです。それに近づけたいというようなことをお伝えしました。レトロで、落ち葉とかがいっぱいある木のログハウスに行って、服装もちょっと森ガールのような感じで。
※オンワード樫山の旗艦ブランド
――参考にされた写真集などはありますか？
逃げ水あむ：他のグループさんが出している写真集はあまり見たことがなくて。完全にオリジナルで、本当に、きゅるしてのやりたいことをやっているっていう一冊だと思います。
――イメージはすぐに固まりましたか？
環やね：私は結構すぐ固まりました。「なりたいイメージはありますか？」という質問だったので「なりたいイメージはこれです」って感じです。
逃げ水あむ：私も、自分の好きな衣装で個人カットを撮れるのなら、やりたいことをやろうと思って。本当は空中を飛んだり、格闘家っぽい感じにしたかったです(笑)。スポーツも本当はしないので、かなりギャップのあるものを選んでみました。
島村嬉唄：私は他にも案を考えていて、一つに絞るのが大変でした。
チバゆな：私は本当にすぐに決められなくて、どうしようか悩んで。もし写真集2や3や4があったらあれもこれもやりたいです！
■「カワイイ」を磨くライフスタイル紹介も
――「カワイイ・レシピ」というパートが収録されていますが、それにちなんで皆さんがライフスタイルで大切にしていることは？
逃げ水あむ：「頑張るけど、頑張りすぎない」。お散歩をして、お花や空や川や自然を見る時間をとるようにしています。
――癒されますか？
逃げ水あむ：癒されますね。人工的に作られたものじゃないものと向き合うと、いろんな発想とかも出てきます。
環やね：私はもうとにかく睡眠時間を確保。 昨日も11時間寝てきたんですけど、「明日は取材があるから、かわいい顔で！」と。寝てないと、疲れがどっとくるじゃないですか。とにかく寝ようと思って、11時間寝たら起きたら目が腫れてた（笑）。本当にかわいくいるためには寝ないといけないってことに近年気づきまして。お腹が空いていてても寝る、ごはんよりも寝るのが優先。一回寝たらめっちゃ起きないです。ひどい時は24時間以上寝ちゃって予定をすっぽかしちゃったことも（笑）。
チバゆな：私は、はまっていることをやる時間を1日1回絶対作ります。1日暇なのがすごい嫌で、何かにはまるのが好きで。今は「鉄琴」をやってます。2個買ったんです。好きなものに向き合う時間が大切です。
――何を演奏するんですか？
チバゆな：何でもします！きゅるしての曲とかも練習して。
――ライブで聴けたりは？
チバゆな：聴けないです（笑）。「楽しむ」が大事なので。自分で音を探して耳コピして、完成した時がすごく楽しくて、やりがいがあります。
島村嬉唄：私は心も体も、のんびりリラックスできる時間を大切にしています。ワンちゃん、ネコちゃんがいるので、お外にお散歩に行って自然と触れ合ったり。あとは温泉が好きなので、温泉に行ってのんびりしたり。最近は映画も見ます。
―― 最近見た映画でよかったのは？
島村うた：私『タイタニック』を観たことがなくて。これは（今まで観なかったのが）損だったなと、絶対観たほうがいいって思いました。
■5年間の活動での自身の成長
――きゅるりんってしてみては今年1月で5周年を迎えました。この5年間で成長したなというポイントは？
逃げ水あむ：やっぱり5年間でメンバー間の仲が深まったことですね。より良くするための意見交換もすごくしやすくなったなって思います。なので、これからもっと良くなっていけそうと思っています。
環やね：私は「人に頼る」ですね。デビュー当時は「全部自分でやろう、やった方が早い」と思っていたんですけど、最近はメンバーのみんなに頼ることができるようになりました。
チバゆな：私は「ポジティブ変換」が上手くなったと思います。マイナスに考えることばっかりだったんですけど、人生って楽しいって思えるようになって、なんでも良いほうに考えられるようになりました。
島村嬉唄：トラブルなどがあっても、しっかり対応できるようになれたかなと思っています。始めた頃はやっぱりどうしたらいいかわからないときもあったんですけど、5年目にして貫禄が出てきたなあと思います。
■5周年を振り返って、ファンへの感謝
――ファンの皆さんへメッセージをお願いします。
逃げ水あむ：今まで5年間支えてくれたみんなのおかげで今があります。そしてみんなが私たちを好きでいてくれるから、こうやってフォトブックを出すことができたので、私のやりたいことをかなえてくれてありがとうございます！これからも一緒にいてください。いっぱいみんなが好きって言ってくれたら、これからもやりたいことがかなえられると思うので、よろしくお願いします！
環やね：似たようなことになってしまうんですけど、こうやって5年続いているのも、こうやって夢だったフォトブックを出させていただけているのも、本当にファンの方々が支えてくださっているおかげだと思うので、今後ともよろしくお願いします！
チバゆな：やっぱりファンの方がいないと私たちがずっと活動するということはできなくて、ファンの方たちのおかげできゅるちゃんはここまで来ることができたと思うので、本当に今までありがとうございます。これからもたくさん幸せを届けたいと思うので、よろしくお願いします！
島村嬉唄：辛い時も楽しい時も共に一緒に歩んできてくれてありがとうと伝えたいです。本当にファンのみんなの存在が心の支えになっていて、今の私たちを作っていると思うので、これからも末永くよろしくお願いしますと伝えたいです！
ヘアメイク：takane
撮影：はぎひさこ
■『きゅるりんってしてみて 5th Anniversary Photobook カワイイ・リアリズム』
令和の「なりたい顔」代表アイドル、きゅるちゃんのカワイイがつまった1冊
Z世代女子から圧倒的支持を集めるアイドルグループ「きゅるりんってしてみて」初のフォトブック。
メンバーの「なりたい姿」を実現したソロ撮りおろし、5年間の歩みを振り返るロングインタビュー、メンバーのライフスタイルがのぞける「きゅるちゃんのカワイイ・レシピ」など、充実の収録内容。好評発売中！
著：きゅるりんってしてみて
定価：3850円 （本体3500円＋税）
発売・発行：株式会社KADOKAWA
発売中
■夢がかなった5周年メモリアルフォトブック
――5周年メモリアルブックの刊行を初めて聞いた時のお気持ちは？
逃げ水あむ：ずっとやりたくて、「やりたいことありますか？ 」と聞かれたら「4人での写真集を出したい！」と言ってきたので、「やっときたか！」と思いました。KADOKAWAさんで出してもらえるということで、絶対良いものにしたいって、張り切って「(撮影で)これやりたいです！」とか送っちゃうくらい、前のめりに楽しみにしていました。
環やね：私も「ついに！」という感じで。メンバー全員かわいいし、いつかは出せるだろうと思っていて。「ついに出ますか！絶対良いものを届けるぞ〜！」と思いました。
――準備したことなどはありますか？
環やね：スタイリングごとにメイクを変えてて、例えば制服の衣装は結構すっぴんに近い感じにしたりとか、それぞれのスタイリングに合うメイクを考えました。
チバゆな：他のメンバーがずっと写真集を出したいって言っていたので、「良かったな〜！ やっと写真集出せるね！」って思いました。「メンバーがやりたいことがかなってうれしい！」と心の中で思っていました。
島村嬉唄：私も、実は密かにちょっとやってみたいと思っていたことだったので、かなってうれしいなという気持ちでしたね。やりたいことがいっぱい浮かびすぎちゃったんですけど、まさに自分がやりたかったことを実現してもらいました。みんなの魅力が詰まった一冊で、こだわっているので、さらにきゅるちゃんを好きになってもらえる一冊にしたい!!と思いました。
■メンバーの「なりたい姿」とは？
――今回の5周年メモリアルブックには、各メンバーの「なりたい姿」の撮りおろしカットが収録されています。どんなオーダーをしてあの衣装になったんですか？
逃げ水あむ： テーマとしては「格闘できる逃げ水あむ」ということで、柔道などいろいろな格闘パターンを提案して、結果ボクシングになりました。ボクシングの赤いグローブは絶対つけたくて。 最初は本当にボクシングユニフォームみたいな、キラキラ、テカテカのパンツの衣装だったんですけど、私が実は週末ボクシングジムに通ってます！みたいなリアルさを出したくて、トレーニングウェアに変更してもらったりしました。撮影スタジオはガチのボクシングジムでした。かわいいところでした！
環やね：私は「『日本人形とフランス人形の融合体』でお願いします」と、ざっくりとオーダーしたら、スタイリストさんが私の想像を超えるスタイリングを組んでくださって。「さすが！」と感動して、スタイリストさんに出していただいた衣装そのままで撮影しました。すごくお気に入りです。着物にコルセット、頭はボンネットで、足元はヒールで、本当にちょうど和と洋の良いバランスがとれていると思います。
チバゆな：私は「退廃」みたいなテーマでお願いして、『汚れた天使』という感じの衣装を着ました。普段の私は笑顔で幸せたっぷりな印象があるかなと思うので、普段とはちょっと違う姿を見せられたらと思って。でも結局いっぱい笑顔のカットも撮っちゃいました（笑）。
島村嬉唄：私は明確にやりたいイメージがあって。石原さとみさん出演の※「組曲」のCMがすっごく大好きで、毎年秋になると見たくなるCMなんです。それに近づけたいというようなことをお伝えしました。レトロで、落ち葉とかがいっぱいある木のログハウスに行って、服装もちょっと森ガールのような感じで。
※オンワード樫山の旗艦ブランド
――参考にされた写真集などはありますか？
逃げ水あむ：他のグループさんが出している写真集はあまり見たことがなくて。完全にオリジナルで、本当に、きゅるしてのやりたいことをやっているっていう一冊だと思います。
――イメージはすぐに固まりましたか？
環やね：私は結構すぐ固まりました。「なりたいイメージはありますか？」という質問だったので「なりたいイメージはこれです」って感じです。
逃げ水あむ：私も、自分の好きな衣装で個人カットを撮れるのなら、やりたいことをやろうと思って。本当は空中を飛んだり、格闘家っぽい感じにしたかったです(笑)。スポーツも本当はしないので、かなりギャップのあるものを選んでみました。
島村嬉唄：私は他にも案を考えていて、一つに絞るのが大変でした。
チバゆな：私は本当にすぐに決められなくて、どうしようか悩んで。もし写真集2や3や4があったらあれもこれもやりたいです！
■「カワイイ」を磨くライフスタイル紹介も
――「カワイイ・レシピ」というパートが収録されていますが、それにちなんで皆さんがライフスタイルで大切にしていることは？
逃げ水あむ：「頑張るけど、頑張りすぎない」。お散歩をして、お花や空や川や自然を見る時間をとるようにしています。
――癒されますか？
逃げ水あむ：癒されますね。人工的に作られたものじゃないものと向き合うと、いろんな発想とかも出てきます。
環やね：私はもうとにかく睡眠時間を確保。 昨日も11時間寝てきたんですけど、「明日は取材があるから、かわいい顔で！」と。寝てないと、疲れがどっとくるじゃないですか。とにかく寝ようと思って、11時間寝たら起きたら目が腫れてた（笑）。本当にかわいくいるためには寝ないといけないってことに近年気づきまして。お腹が空いていてても寝る、ごはんよりも寝るのが優先。一回寝たらめっちゃ起きないです。ひどい時は24時間以上寝ちゃって予定をすっぽかしちゃったことも（笑）。
チバゆな：私は、はまっていることをやる時間を1日1回絶対作ります。1日暇なのがすごい嫌で、何かにはまるのが好きで。今は「鉄琴」をやってます。2個買ったんです。好きなものに向き合う時間が大切です。
――何を演奏するんですか？
チバゆな：何でもします！きゅるしての曲とかも練習して。
――ライブで聴けたりは？
チバゆな：聴けないです（笑）。「楽しむ」が大事なので。自分で音を探して耳コピして、完成した時がすごく楽しくて、やりがいがあります。
島村嬉唄：私は心も体も、のんびりリラックスできる時間を大切にしています。ワンちゃん、ネコちゃんがいるので、お外にお散歩に行って自然と触れ合ったり。あとは温泉が好きなので、温泉に行ってのんびりしたり。最近は映画も見ます。
―― 最近見た映画でよかったのは？
島村うた：私『タイタニック』を観たことがなくて。これは（今まで観なかったのが）損だったなと、絶対観たほうがいいって思いました。
■5年間の活動での自身の成長
――きゅるりんってしてみては今年1月で5周年を迎えました。この5年間で成長したなというポイントは？
逃げ水あむ：やっぱり5年間でメンバー間の仲が深まったことですね。より良くするための意見交換もすごくしやすくなったなって思います。なので、これからもっと良くなっていけそうと思っています。
環やね：私は「人に頼る」ですね。デビュー当時は「全部自分でやろう、やった方が早い」と思っていたんですけど、最近はメンバーのみんなに頼ることができるようになりました。
チバゆな：私は「ポジティブ変換」が上手くなったと思います。マイナスに考えることばっかりだったんですけど、人生って楽しいって思えるようになって、なんでも良いほうに考えられるようになりました。
島村嬉唄：トラブルなどがあっても、しっかり対応できるようになれたかなと思っています。始めた頃はやっぱりどうしたらいいかわからないときもあったんですけど、5年目にして貫禄が出てきたなあと思います。
■5周年を振り返って、ファンへの感謝
――ファンの皆さんへメッセージをお願いします。
逃げ水あむ：今まで5年間支えてくれたみんなのおかげで今があります。そしてみんなが私たちを好きでいてくれるから、こうやってフォトブックを出すことができたので、私のやりたいことをかなえてくれてありがとうございます！これからも一緒にいてください。いっぱいみんなが好きって言ってくれたら、これからもやりたいことがかなえられると思うので、よろしくお願いします！
環やね：似たようなことになってしまうんですけど、こうやって5年続いているのも、こうやって夢だったフォトブックを出させていただけているのも、本当にファンの方々が支えてくださっているおかげだと思うので、今後ともよろしくお願いします！
チバゆな：やっぱりファンの方がいないと私たちがずっと活動するということはできなくて、ファンの方たちのおかげできゅるちゃんはここまで来ることができたと思うので、本当に今までありがとうございます。これからもたくさん幸せを届けたいと思うので、よろしくお願いします！
島村嬉唄：辛い時も楽しい時も共に一緒に歩んできてくれてありがとうと伝えたいです。本当にファンのみんなの存在が心の支えになっていて、今の私たちを作っていると思うので、これからも末永くよろしくお願いしますと伝えたいです！
ヘアメイク：takane
撮影：はぎひさこ
■『きゅるりんってしてみて 5th Anniversary Photobook カワイイ・リアリズム』
令和の「なりたい顔」代表アイドル、きゅるちゃんのカワイイがつまった1冊
Z世代女子から圧倒的支持を集めるアイドルグループ「きゅるりんってしてみて」初のフォトブック。
メンバーの「なりたい姿」を実現したソロ撮りおろし、5年間の歩みを振り返るロングインタビュー、メンバーのライフスタイルがのぞける「きゅるちゃんのカワイイ・レシピ」など、充実の収録内容。好評発売中！
著：きゅるりんってしてみて
定価：3850円 （本体3500円＋税）
発売・発行：株式会社KADOKAWA
発売中