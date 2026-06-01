◇ア・リーグ エンゼルス2−5レイズ（2026年5月31日 セントピーターズバーグ）

エンゼルスのホセ・シリ外野手（30）が5月31日（日本時間6月1日）、敵地でのレイズ戦に「7番・左翼」で先発出場。本塁打性の打球をスーパーキャッチした。

1−3の3回2死満塁のピンチでレイズ・ウォールズが左翼ポール際へ大きな当たりを放った。左翼手のシリはこの打球を追いかけ、最後はフェンスに身を預けながらグラブを伸ばして好捕。本塁打性の打球を“強奪”し、失点を防いだ。

実は救ったのは満塁ピンチだけではなかった。大リーグ公式サイト「MLB.com」が「シリの伝説的、満塁本塁打強奪キャッチが古巣相手にピンチ（とビュッフェ）を救う」と見出しを付け、このプレーを紹介。シリが本塁打を“強奪”した左翼スタンドには、ビュッフェ形式の料理の数々が並んでいた。もし、キャッチできていなければ、ボールは料理を直撃していた可能性が高かった。

試合後、シリはこのプレーについて「守備が得意なので、自分のやるべきことをやろうとしただけ」と振り返った。

フェンスの先に数々の料理が並んでいたことを知ったのは7回に代打を送られ、途中交代した後だったそうで「試合から退いた後に（料理を）見たんだ。チキンテンダーがあるのが見えた。おいしそうだったし、私がそれを守ったんだ」と失点だけでなく、チキンテンダーをも守る手助けをできたと語ったという。

試合には敗れたものの印象に残るシーンとなった。