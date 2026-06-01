タレントの薬丸裕英が31日に自身のアメブロを更新。前夜に執り行われた歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未の結婚披露宴に出席したことを報告し、会場に集結した豪華芸能人たちとの記念写真を多数公開した。

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「結婚披露宴の記念写真」というタイトルでブログを更新した薬丸は、「昨晩の中村橋之助さん・能條愛未さんの結婚披露宴、同じテーブルの皆さんとの記念写真」と切り出し、俳優の高橋英樹や市村正親、タレントの恵俊彰らとの豪華な集合ショットを公開した。

続けて、俳優の水谷豊、歌手でタレントの松本伊代との3ショットや、お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ、モデルでタレントのアンミカらも加わった大人数での集合ショットも披露。「隣の席が水谷豊さんと松本伊代ちゃんで 久しぶりにゆっくり色々なお話を させていただきました」とつづった。

最後に、幸せな門出を迎えた新郎新婦に向けて、薬丸は「改めて、新郎新婦のお二人の末永い幸せを心よりお祈りしております」と、温かい祝福の言葉を贈ってブログを締めくくった。