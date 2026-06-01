【しし座】2026年6月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
積み重ねてきたことが評価されやすい時期です。これまでの経験や成果を振り返り、自分の中でしっかり理解しておくことが大切になるでしょう。
どんな場面でどう生かせるのかを考えておくことで、ここぞというときに自然と自分の強みを伝えやすくなります。そのチャンスは後半に訪れやすいようです。
仕事面では、基礎となる部分を丁寧に固めておくことが、その後の活躍の幅を無理なく広げていくことにつながるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
アピール上手になって、評価につなげていくには、“火のパワー”を使います。おすすめは、「ピザ」です。窯で焼き上げるピザには火のエネルギーが強く宿り、自分の魅力を外に伝える力を高めてくれます。
同じく火のパワーの食材であり、苦味の強いルッコラやホウレンソウなどの葉物野菜をのせることで、内にある力を自然に引き出しやすくなるでしょう。また、トマトベースの赤い色も火のパワーを高め、前向きにアピールする後押しに。自信を持って表現する力もサポートしてくれそうです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）＜全体運＞
積み重ねてきたことが評価されやすい時期です。これまでの経験や成果を振り返り、自分の中でしっかり理解しておくことが大切になるでしょう。
仕事面では、基礎となる部分を丁寧に固めておくことが、その後の活躍の幅を無理なく広げていくことにつながるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
アピール上手になって、評価につなげていくには、“火のパワー”を使います。おすすめは、「ピザ」です。窯で焼き上げるピザには火のエネルギーが強く宿り、自分の魅力を外に伝える力を高めてくれます。
同じく火のパワーの食材であり、苦味の強いルッコラやホウレンソウなどの葉物野菜をのせることで、内にある力を自然に引き出しやすくなるでしょう。また、トマトベースの赤い色も火のパワーを高め、前向きにアピールする後押しに。自信を持って表現する力もサポートしてくれそうです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)