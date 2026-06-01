【かに座】2026年6月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
あなた自身が中心となり、周囲が自然と動いていく時期です。その分、人が集まりやすく、頼まれることも増えるでしょう。
ただ、二つ返事で引き受けていると、いつの間にか便利な存在になってしまう可能性もあります。これまで培ってきたスキルを生かすなら、内容や条件をきちんと示すことが大切です。
仕事面では依頼が重なりやすく、優先順位を意識して取捨選択することが求められそうです。きちんと選ぶ姿勢が、評価と信頼につながります。
＜開運もぐもぐ＞
スキルを生かし、あなたにあった活躍の場を広げるためには、“水のパワー”を使います。おすすめは、「黒みつあんみつ」です。水のパワーを持つカラーは黒で、黒みつのとろりとした質感もそのエネルギーをしっかりと感じさせてくれます。
海藻から作られる寒天も、透明感のある性質から水のパワーを多く含む食材。まさに運をしなやかに巡らせてくれるデザートです。日常に取り入れることで、ご自身のスキルを柔軟に生かしながら、無理なく活躍の場を広げていけるようになるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）＜全体運＞
あなた自身が中心となり、周囲が自然と動いていく時期です。その分、人が集まりやすく、頼まれることも増えるでしょう。
ただ、二つ返事で引き受けていると、いつの間にか便利な存在になってしまう可能性もあります。これまで培ってきたスキルを生かすなら、内容や条件をきちんと示すことが大切です。
＜開運もぐもぐ＞
スキルを生かし、あなたにあった活躍の場を広げるためには、“水のパワー”を使います。おすすめは、「黒みつあんみつ」です。水のパワーを持つカラーは黒で、黒みつのとろりとした質感もそのエネルギーをしっかりと感じさせてくれます。
海藻から作られる寒天も、透明感のある性質から水のパワーを多く含む食材。まさに運をしなやかに巡らせてくれるデザートです。日常に取り入れることで、ご自身のスキルを柔軟に生かしながら、無理なく活躍の場を広げていけるようになるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)