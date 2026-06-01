【ふたご座】2026年6月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
集中力が高まり、やるべきことが一気に片付きそうです。欲しかったものを手に入れやすい時期でもあり、狙っているものがあれば検討してみるのもよさそう。
その一方で、「いつか使うかも」と残しているものは、今の自分に必要かどうかを見極めてみてください。思い切って手放すことで、空間も気持ちもすっきり整うでしょう。
整った部屋には、自然とあなたにとって心地よい運が巡りやすくなります。仕事面では、数字や細部の確認が増えますが、その丁寧さが信頼につながっていくでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
本当に必要なものを見極める力をつけるには、“土のパワー”を使います。おすすめは、「卵焼き」です。砂糖やみりんで甘めに味付けしても、出汁巻き卵にしても、どちらも土のエネルギーを安定して取り入れることができます。
黄色い卵の色そのものが土のパワーを持ち、現実的な判断力や落ち着きを育ててくれるでしょう。さらにチーズを加えて焼くことで、同じ黄色のエネルギーがより強まり、安心感や満足感を深める助けにもなりそうです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）＜全体運＞
集中力が高まり、やるべきことが一気に片付きそうです。欲しかったものを手に入れやすい時期でもあり、狙っているものがあれば検討してみるのもよさそう。
整った部屋には、自然とあなたにとって心地よい運が巡りやすくなります。仕事面では、数字や細部の確認が増えますが、その丁寧さが信頼につながっていくでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
本当に必要なものを見極める力をつけるには、“土のパワー”を使います。おすすめは、「卵焼き」です。砂糖やみりんで甘めに味付けしても、出汁巻き卵にしても、どちらも土のエネルギーを安定して取り入れることができます。
黄色い卵の色そのものが土のパワーを持ち、現実的な判断力や落ち着きを育ててくれるでしょう。さらにチーズを加えて焼くことで、同じ黄色のエネルギーがより強まり、安心感や満足感を深める助けにもなりそうです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)