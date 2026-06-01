【おうし座】2026年6月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
やりたい気持ちと行動力がうまくかみ合うときです。動けば動くほど、有利な状況が広がっていくでしょう。何気なく目にしたテレビや雑誌の情報から、「ここに行ってみたい」と心が弾むような出会いがありそうです。気になったことはメモしておくと、次につながりやすくなります。
思い立ったら行動に移すのもおすすめ。ただし、勘違いや見間違い、聞き違いなど、情報の取り違えには注意を。仕事面では、活動の場を外へ広げていくことで、仕事の幅も自然と広がっていきそうです。
＜開運もぐもぐ＞
行動して有利な状況に進めていくためには、”火のパワー“を使います。おすすめは「赤いベリーのタルト」です。赤い色は火のエネルギーを象徴し、さらにオーブンで焼き上げる工程も、パワーを高めてくれる要素となります。
また、カットしたタルトの「三角形」という形状も火のエネルギーであり、運気を前へと押し出してくれるでしょう。ベリーの種類は、ストロベリーやラズベリー、クランベリー、ヤマモモなど赤いベリーを取り入れてみてください。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）＜全体運＞
やりたい気持ちと行動力がうまくかみ合うときです。動けば動くほど、有利な状況が広がっていくでしょう。何気なく目にしたテレビや雑誌の情報から、「ここに行ってみたい」と心が弾むような出会いがありそうです。気になったことはメモしておくと、次につながりやすくなります。
＜開運もぐもぐ＞
行動して有利な状況に進めていくためには、”火のパワー“を使います。おすすめは「赤いベリーのタルト」です。赤い色は火のエネルギーを象徴し、さらにオーブンで焼き上げる工程も、パワーを高めてくれる要素となります。
また、カットしたタルトの「三角形」という形状も火のエネルギーであり、運気を前へと押し出してくれるでしょう。ベリーの種類は、ストロベリーやラズベリー、クランベリー、ヤマモモなど赤いベリーを取り入れてみてください。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)